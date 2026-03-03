Акын Аскат Жетиген заявил о жестоком обращении в колонии №27

Осужденный кыргызстанский акын Аскат Жетиген, содержащийся в колонии №27, заявил о жестоком обращении, угрозах и незаконном помещении в штрафной изолятор после того, как сообщил представителям Акыйкатчы Кыргызской Республики о предполагаемых нарушениях и коррупции в учреждении. В письме адвокату Нурбеку Акбару он просит придать ситуацию огласке и обеспечить его защиту. По его словам, давление со стороны сотрудника колонии по имени Улан началось сразу после визита комиссии. Об этом со ссылкой на публикацию в соцсети сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Письмо Аската прикреплено, а ниже перевод письма:

"Уважаемый адвокат!

Обращаюсь к вам в связи с неправомерными действиями сотрудников колонии №27. 2 марта 2026 года начальник оперативного отдела колонии по имени Улан без каких-либо законных оснований водворил меня в ШИЗО. На мой вопрос о причинах он ответил, что "вернет мне прежние суровые условия жизни", и выдвинул ложное обвинение в том, что я якобы "агитирую осужденных".

Это утверждение является абсолютной неправдой. Я никогда не поддерживал преступный мир, и этот факт известен всем. Примечательно, что сотрудник, составлявший акт о моем водворении в ШИЗО, даже не знал, какую причину нарушения указать в документе.

Считаю, что истинная причина моего преследования - это огласка многочисленных нарушений со стороны администрации учреждения:

Начиная с апреля 2025 года, уголь, выделяемый государством для обогрева жилых помещений осужденных, используется сотрудниками не по назначению. Минимум четыре раза в неделю, начиная с вечера и до самого утра, они топят баню для собственного отдыха. Подобное "вольное" поведение и злоупотребления среди персонала длятся уже год.

За посещение спортзала сотрудники установили плату в размере 2000 сомов, тем самым ограничив права осужденных на занятия спортом. При этом сами сотрудники пользуются залом без ограничений, в том числе в рабочее время.

Кабинеты начальников отрядов, а также отдельные участки столовой, кухни, бани, мечети и спортзала были отремонтированы на денежные средства, собранные с осужденных.

На прошлой неделе колонию посетили представители Омбудсмена (Акыйкатчы) для проверки деятельности учреждения. Я открыто озвучил им факты вышеуказанных правонарушений со стороны сотрудников. В ходе этой беседы начальник оперативной службы Улан оказал препятствие и хотел сокрыть правонарушения, из-за чего между нами произошла словесная перепалка. Вмешательство представителя Акыйкатчы помогло пресечь его неправомерные действия на месте.

Данный сотрудник известен своей грубостью и жестокостью. Каждый раз перед приездом комиссий осужденных заставляют говорить, что "все хорошо". Тех, кто пытается сказать правду, ждут жестокие избиения, унижение чести и достоинства, помещение в ШИЗО и принуждение к тяжелой, грязной работе. Сотрудники фактически пытают и издеваются над людьми, исходя из своей фантазии, поэтому многие запуганы и вынуждены молчать.

На следующий день после визита Омбудсмена Улан собрал всех осужденных и открыто угрожал нам. Он заявил: "Комиссия будет здесь всего день, а вы потом останетесь со мной! Я вам покажу! Когда закончится Орозо, я устрою вам другой режим! У меня хватит на это духу!". После этого началось прямое давление и угрозы.

Мое нынешнее нахождение в ШИЗО - это прямая месть за то, что я не побоялся возразить начальнику оперчасти и рассказал правду проверке. Условия содержания сейчас также нарушаются: меня не вывели на обед, но при этом продержали в прогулочном дворе более часа под дождем.

В связи с вышеизложенным, прошу вас в кратчайшие сроки придать огласке данные сведения о правонарушениях и инициировать оперативную реакцию со стороны правоохранительных органов для оказания мне защиты и помощи."- говорится в письме акына.