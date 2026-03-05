Погода
Рафаэль Гросси: Прямых улик создания ядерной бомбы в Иране нет

- Светлана Лаптева
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что на данный момент агентство не располагает доказательствами разработки Ираном ядерного оружия. Тем не менее глава организации выразил серьезную озабоченность из-за ограничений, с которыми сталкиваются международные инспекторы на иранских объектах.

По словам Гросси, ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, признаков создания ядерной бомбы не обнаружено, с другой - Тегеран накопил значительные объемы урана, уровень обогащения которого практически достигает оружейных значений. В сочетании с отказом предоставить инспекторам МАГАТЭ полноценный доступ к ряду объектов, это не позволяет агентству официально подтвердить исключительно мирный характер ядерной деятельности Исламской Республики.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что его отчеты по иранскому досье всегда были последовательными: до тех пор, пока Тегеран не снимет все вопросы по гарантиям и не обеспечит полное содействие агентству, в мировом сообществе будут сохраняться сомнения.

Позиция Рафаэля Гросси в целом совпадает с недавними заявлениями официального Тегерана и Москвы. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно заверял, что создание ядерного оружия не входит в цели республики. Аналогичную точку зрения высказывал и министр иностранных дел России Сергей Лавров, указывая на отсутствие фактов, подтверждающих военную направленность иранских разработок. В российском Совете Федерации обвинения в адрес Тегерана также называли необоснованными, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств.

Таким образом, на текущем этапе МАГАТЭ подтверждает отсутствие производства бомбы, однако настаивает на восстановлении полного контроля, чтобы исключить любые риски в будущем.


Теги:
Иран, ядерное оружие
