В Минздраве обсудили меры по снижению материнской смертности

В Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики обсудили итоги работы перинатальной службы за 2025 год и приоритетные направления её развития до 2030 года. Совещание прошло под председательством министра здравоохранения Дамирбека Осмонова.

Основное внимание участники уделили вопросам повышения качества медицинской помощи матерям и новорожденным, а также мерам по снижению рисков материнской и младенческой смертности.

С основным докладом выступила главный специалист Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Раиса Асылбашева. Она представила анализ текущего состояния перинатальной службы, ключевые показатели её работы и задачи дальнейшего развития.

По её данным, перинатальная помощь в стране организована по трёхуровневой системе, обеспечивающей поэтапность и преемственность оказания медицинской помощи. Специализированная помощь третьего уровня оказывается в Национальном центре охраны материнства и детства, Кыргызском научном центре репродукции человека, а также в родильном стационаре Ошской межобластной клинической больницы.

В системе здравоохранения функционируют 2167 родильных коек, 741 гинекологическая койка и 521 койка для беременных с патологией.

Отмечено, что охват беременных антенатальным наблюдением сохраняется на стабильно высоком уровне и составляет 91,7 процента.

В министерстве также сообщили, что продолжается укрепление инфраструктуры службы. В частности, ведётся строительство перинатальных центров в Таласской и Ошской областях, что позволит повысить доступность специализированной помощи для женщин регионов и сократить время маршрутизации пациенток.

На совещании был представлен анализ причин материнской смертности по итогам 2025 года. По его результатам министерство определило комплекс системных мер, направленных на повышение качества медицинской помощи, усиление кадрового потенциала, совершенствование маршрутизации беременных и развитие цифровой интеграции медицинских служб.

В числе приоритетных направлений развития перинатальной службы до 2030 года обозначены оптимизация акушерско-гинекологической помощи с акцентом на профилактику, совершенствование системы мониторинга беременных и маршрутизации пациенток, пересмотр стандартов антенатального наблюдения с акцентом на качество медицинской помощи, внедрение современных технологий пренатального скрининга и создание генетической лаборатории.

Также планируется развитие работы по планированию семьи и прегравидарной подготовке женщин, внедрение дистанционного консультирования для региональных стационаров и укрепление материально-технической базы акушерско-гинекологической и неонатальной служб.