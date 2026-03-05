Кыргызстан и Всемирный банк обсудили развитие ГЧП

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Мээримбек Койчуманов провел встречу с миссией Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Делегацию возглавила старший специалист по финансированию инфраструктуры Адити Райна, также во встрече принял участие консультант Всемирного банка Эркин Асрандиев.

В ходе переговоров стороны обсудили разработку новых нормативных правовых актов - Положения о прямых переговорах по государственно-частному партнерству и Методологии оценки бюджетной поддержки. Документы направлены на повышение прозрачности процедур и привлечение качественных частных инвестиций в национальные проекты.

Кроме того, Мээримбек Койчуманов был проинформирован об итогах технического семинара для представителей государственных органов, который прошел накануне. В рамках семинара обсуждались механизмы фискального надзора и вопросы институциональной подотчетности при реализации проектов государственно-частного партнерства.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству между Национальным агентством по инвестициям, Центром государственно-частного партнерства и Группой Всемирного банка.

Отмечается, что встреча прошла в рамках текущей миссии Всемирного банка в Кыргызской Республике, направленной на оказание технической поддержки государственным институтам развития и совершенствование законодательной базы в сфере государственно-частного партнерства.