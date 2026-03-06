"Яндекс Кыргызстан" стал официальным спонсором ФК "Дордой"

"Яндекс Кыргызстан" официально объявил о начале спонсорства футбольного клуба "Дордой". Соответствующее соглашение подписали руководитель компании Тилек Сулайманов и директор клуба Бакыт Бекбердинов.

Сотрудничество рассчитано на сезон 2026 года. Оно предусматривает финансовую поддержку коллектива, а также реализацию совместных проектов, направленных на развитие и популяризацию футбола в Кыргызстане.

Стоит отметить, что компания уже поддерживала "Дордой" в 2025 году во время подготовки к финалу Кубка Кыргызстана. Тот памятный матч прошел на новом стадионе в Кара-Суу в присутствии президента Садыра Жапарова и завершился победой "Дордоя" над "Мурас Юнайтед" со счетом 2:1.

Данное партнерство станет важным шагом в укреплении позиций клуба и дальнейшем продвижении спорта в республике.