Инвесторам КНР могут представить проект города "Асман"

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Мээримбек Койчуманов провел встречу с представителями китайских компаний. Об этом сообщили в ведомстве.

Во встрече приняли участие генеральный директор Платформы торговли между Китаем и Центральной Азией компании Nanjing Huayuan Cultural Technology Development Co., Ltd., а также представители компаний Tianshan Investment и Silk Road Construction.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по продвижению инвестиционного потенциала Кыргызстана. В частности, речь шла о проведении в Китае презентаций инвестиционных проектов страны, включая проект города "Асман".

Также участники встречи рассмотрели вопросы привлечения потенциальных инвесторов из КНР и организации совместных мероприятий для развития инвестиционного сотрудничества.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие и проработать возможность подписания соглашения о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций.


