Аудит выявил нарушения при выплате пособий в Минтруде

Счетная палата КР провела аудит исполнения бюджета за 2024 год в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции и его структурных подразделениях. Об этом сообщили в ведомстве.

Проверка охватила период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Аудит был направлен на оценку соблюдения законодательства при использовании бюджетных средств, состояния финансовой дисциплины и правильности ведения бухгалтерского учета.

По итогам проверки выявлены финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 36 млн 560,3 тыс. сомов. Из этой суммы 11 млн 225,4 тыс. сомов связаны с нарушениями при ведении бухгалтерского учета.

В ходе аудита часть нарушений была устранена. Восстановлено 2 млн 12,4 тыс. сомов.

Проверка установила факты несоблюдения порядка ведения учета, нарушения требований по оприходованию основных средств, а также случаи неотражения отдельных материальных ценностей в бухгалтерском балансе.

Кроме того, выявлены нарушения при назначении и выплате государственных пособий, а также факты нерационального использования бюджетных средств.

В процессе аудита были проведены корректировки в бухгалтерском учете для устранения выявленных недостатков.

По итогам проверки Министерству труда, социального обеспечения и миграции направлены рекомендации по устранению нарушений, укреплению финансовой дисциплины и повышению эффективности использования бюджетных средств.


