Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

"Вечерний Бишкек" поздравляет прекрасных дам с праздником!

46  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дорогие женщины, девушки и девочки!

Коллектив интернет-редакции "ВБ" от всей души поздравляет вас с прекрасным праздником - Международным женским днем! Мы желаем вам настоящего счастья, согревающей любви и крепкого здоровья. Пусть каждый ваш день будет наполнен вдохновением, а самые смелые и яркие идеи находят воплощение.

В этот день важно помнить об истоках праздника. Поэтому мы искренне желаем вам внутренней силы, чтобы всегда твердо отстаивать свое мнение и свои права. Будьте свободными в своем выборе, смело реализуйте себя и живите именно так, как подсказывает вам сердце, вопреки любым обстоятельствам. Пусть в вас всегда живет отвага открыто говорить о своих чувствах и желаниях.

Пусть в ваших домах царят уют и благополучие, а в отношениях - чуткость и понимание. Желаем вам как можно больше незабываемых впечатлений и чудесных открытий, которые делают жизнь ярче.

С праздником!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456353
Теги:
8 Марта, Вечерний Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  