Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана

Верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи - сын предыдущего главы государства Али Хаменеи, сообщило иранское агентство Fars.

Моджтабу Хаменеи выбрал Совет экспертов Ирана, орган из 88 высокопоставленных священнослужителей, которому поручено избрать верховного лидера.

Моджтаба - священнослужитель среднего звена, тесно связанный с влиятельным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), долгое время рассматривался некоторыми представителями правящей элиты Ирана как потенциальный преемник отца, убитого в результате ударов по Тегерану 28 февраля.

