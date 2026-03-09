Война с Ираном ставит под угрозу участие Ирака в плей-офф чемпионата мира

Национальная сборная Ирака по футболу оказалась в критической ситуации накануне решающего матча за выход на чемпионат мира 2026 года. Из-за обострения военного конфликта с Ираном Федерация футбола Ирака официально обратилась к ФИФА за экстренным содействием в решении организационных и логистических проблем.

Главной преградой стало закрытие воздушного пространства в регионе, из-за чего главный тренер сборной Грэм Арнольд оказался заблокирован в ОАЭ и не может прибыть в расположение команды. Ситуация осложняется дипломатическим кризисом: закрытие ряда иностранных представительств лишило игроков, тренеров и медицинский штаб возможности оперативно получить визы для поездки в Мексику, где должен состояться матч.

Решающая встреча плей-офф запланирована на 31 марта в мексиканском Монтеррее. Соперником иракцев станет победитель пары Боливия - Суринам. На кону стоит одна из последних путевок на мировое первенство, которое в 2026 году совместно примут США, Мексика и Канада.

МИД Мексики пояснил, что визовые сложности обусловлены отсутствием прямого дипломатического представительства в Багдаде. В настоящее время мексиканское посольство в ОАЭ координирует действия с иракской стороной, предлагая альтернативные пути оформления документов через европейские страны. В свою очередь, футбольные власти Ирака подтвердили, что находятся на постоянной связи с международными организациями, пытаясь найти выход из транспортного тупика.

Для Ирака предстоящий матч имеет колоссальное значение. Команда находится в шаге от исторического достижения - последнего выхода сборной на чемпионат мира болельщики ждали почти сорок лет, с 1986 года.