Под предлогом бизнеса у бишкекчанина обманом получили 40 тыс. долларов

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 40 тысяч долларов. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, в милицию обратился гражданин К.Ч. Он сообщил, что 5 марта 2025 года малознакомый мужчина под предлогом ведения совместного бизнеса, завладел его денежными средствами в размере 40 тысяч долларов, после чего перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый гражданин У.М., 1989 года рождения, которого водворили в ИВС.

В настоящее время установлена его причастность к совершению ряда аналогичных преступлений.

ГУВД Бишкека обращается к гражданам, которые могли пострадать от действий данного лица или располагают информацией о его противоправной деятельности, с просьбой сообщить по телефонам: 0 (500) 633-927, 0 (773) 097-185 или 102, либо обратиться в ближайшее подразделение милиции.

В милиции также призвали граждан быть бдительными и не передавать крупные суммы денег малознакомым людям под предлогом совместного бизнеса или инвестиций.


