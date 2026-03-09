Скандал вокруг острова Эпштейна, попытки ослабить Россию и Китай, опасения по поводу возможного создания Ираном ядерного оружия, развитие дальнобойных ракет, богатые нефтяные и минеральные ресурсы страны, а также стремление установить контроль над Ираном - какой из этих факторов стал причиной нападения США и Израиля на Иран?

Иран - страна с древней историей, развитой цивилизацией и значительными природными ресурсами, включая богатые залежи полезных ископаемых и нефти. На протяжении веков он являлся одной из великих цивилизаций мира и центром развития науки и знаний. Народ Ирана и его учёные благодаря своей богатой культуре и цивилизации внесли значительный вклад в развитие человечества на протяжении истории.

Несмотря на это славное прошлое, новейшая история Ирана во многом связана с попытками колониальных держав установить контроль над страной, завладеть её огромными нефтяными и минеральными ресурсами и использовать её геополитическое положение для укрепления собственного влияния в мире.

До Исламской революции в 1979 году Иран фактически находился под влиянием Великобритании, а затем Соединённых Штатов. Иранские шахи приходили к власти не по воле народа, а при поддержке сначала Лондона, а позднее - Вашингтона. Они выступали проводниками интересов США в регионе.

Благодаря революции, возглавленной аятоллой имамом Хомейни, и жертвенности народа, который сверг зависимый и подчинённый внешним силам режим Пехлеви, управление страной вернулось непосредственно к иранскому народу и его волеизъявлению.

Более всех от Исламской революции проиграли Соединённые Штаты, которые лишились доступа к богатым и стратегически важным ресурсам Ирана. Поэтому с первых дней после революции Вашингтон начал прилагать усилия для восстановления своего влияния и возвращения к прежним стратегическим позициям.

В числе таких действий подстрекательство соседних стран к военной агрессии против Ирана и их поддержка, что привело к восьмилетней войне между Ираком и Ираном, введение масштабных экономических санкций, попытки государственного переворота, активизация сепаратистских групп, организация уличных беспорядков и вооружённых выступлений внутри страны посредством поставок оружия и оборудования, отправка подготовленных террористических групп для дестабилизации ситуации, убийства высокопоставленных государственных деятелей, включая президентов и премьер-министров; а также атака на пассажирский самолёт.

Все эти действия на протяжении последних 47 лет были направлены на свержение существующей власти в Иране. Однако фактическим результатом стало решительное и всестороннее сопротивление иранского народа. Руководствуясь религиозными и национальными ценностями, иранцы защищали территориальную целостность своей страны и ценности своей революции.

На этом пути народ Ирана столкнулся с многочисленными трудностями, давлением и санкциями, а также понёс значительные человеческие потери, жертвуя своими лучшими сыновьями во имя родины и своих убеждений.

В последние годы западные страны во главе с Соединёнными Штатами, при активной роли Израиля, используют вопрос мирного использования ядерных технологий Ираном как повод для введения санкций, экономического давления, политической изоляции и, в конечном итоге, угрозы военного конфликта. Однако ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, что подтверждают и оценки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и положения соглашения по ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключённого между Ираном и группой стран "5+1". Согласно этой позиции, ядерная программа Ирана реализуется в рамках прав государства-участника международного режима нераспространения ядерного оружия.

Ядерный вопрос, однозначно, используется лишь как предлог для давления на Иран со стороны Запада, прежде всего США. Если бы этого повода не существовало, были бы использованы другие - например, развитие оборонного и ракетного потенциала Ирана или его поддержка палестинского народа.

В действительности, конечной целью США является возвращение Ирана к состоянию, существовавшему до Исламской революции - к стране, которая предоставляет свои природные и материальные ресурсы западным государствам, прежде всего США, тогда как собственное население не получает в полной мере выгоды от своих богатств; к стране, которая действует в соответствии с интересами внешних сил и принимает решения не исходя из национальных интересов и собственных ценностей, а в соответствии с требованиями США и западных стран.

В действительности всё, о чём говорилось в начале этого текста, само по себе не может быть единственной причиной нападения США и Израиля на Иран. Да, скандал с файлами Эпштейна опозорил руководителей Соединённых Штатов и некоторых других стран и показал, что в стремлении удовлетворить свои животные желания они не щадят даже детей. Да, Соединённые Штаты, пытаясь нанести удар по России и Китаю, которых считают своими глобальными соперниками, заинтересованы в давлении на Иран и доступе к его нефтяным ресурсам. Используются и такие предлоги, как мирное использование Ираном ядерной энергии или укрепление его оборонного потенциала. Между тем сегодня многие страны мира мирно используют ядерную энергию, а некоторые даже обладают ядерным оружием или активно развивают и модернизируют свои оборонные отрасли.

Ключевым вопросом, который подтолкнул США и Израиль к военному противостоянию с Ираном, является стремление установить контроль над страной. Вашингтон стремится вернуть Иран к состоянию, существовавшему до Исламской революции 1979 года, когда его ресурсы находились под контролем США.

Руководство и народ Ирана хорошо понимают эту цель и потому твёрдо противостоят подобным требованиям. Они помнят эпоху зависимости, бедности и отсутствия самостоятельности в период монархического режима, ориентированного на США и западные страны, и стремятся жить независимо, свободно и с достоинством.

Абдолреза Сейфи, советник по культуре посольства ИРИ в КР