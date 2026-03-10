Результаты последних социологических исследований в США демонстрируют глубокий раскол в американском обществе относительно военного противостояния с Тегераном. Согласно данным совместного опроса PBS News, NPR и Marist, более половины граждан страны - 56% - высказались против прямых атак на Иран, в то время как силовые методы поддерживают 44% респондентов. Аналогичную тенденцию подтверждает и исследование газеты Washington Post от 2 марта: около 47% американцев настаивают на немедленном прекращении ударов.

Общественная критика коснулась и общего курса Белого дома в ближневосточном кризисе. Политика президента Дональда Трампа по управлению напряженностью между Вашингтоном, Тель-Авивом и Тегераном не находит поддержки у 54% участников опроса, тогда как одобрение действиям администрации выразили лишь 36% граждан. Несмотря на столь сдержанное отношение избирателей и продолжавшиеся дипломатические контакты, 28 февраля США и Израиль перешли к активной фазе военной операции.

Последствия эскалации оказались катастрофическими для региональной безопасности. В результате скоординированных ударов США и Израиля погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных государственных чиновников. Иранская сторона ответила массированными атаками по израильским объектам и американским военным базам, расположенным в Катаре, ОАЭ и Бахрейне. По официальным данным представителя Министерства здравоохранения Ирана Хусейна Керманпура, число жертв среди населения в ходе текущего конфликта уже достигло 926 человек, что вызывает серьезные опасения международного сообщества по поводу дальнейшего разрастания масштабов войны.