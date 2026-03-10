Ван И:Концепция единой судьбы словно маяк освещает путь человечества вперед

Министр иностранных дел Китая Ван И провел традиционную пресс-конференцию в рамках двух сессий. В течение полутора часов он отвечал на вопросы китайских и иностранных журналистов. Глава китайского МИД подчеркнул, что ключевую роль во внешнеполитической деятельности страны играет дипломатия глав государств.

Ушедший год был насыщенным грандиозной международной повесткой, отметил на пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, в 2025-м было множество исторических моментов, которые способствовали укреплению контактов и координации между мировыми державами.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил: "Визиты лидера КНР в Юго-Восточную Азию, Россию, Центральную Азию и Республику Корея укрепили добрососедство и дружбу Китая с сопредельными странами, саммит ШОС в Тяньцзине и форум Китая и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна послужили дополнительным драйвером для сплоченности Глобального Юга. Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне в очередной раз послали мощный сигнал в поддержку мира. Все больше стран мира осознают, что китайская дипломатия, которую лично планирует и осуществляет председатель КНР Си Цзиньпин, играет стабилизирующую и определяющую роль в турбулентном мире, выступает надежной опорой в условиях глобальной турбулентности. Это стало возможным, в том числе, благодаря выдвижению целого ряда инициатив".

Ван И уделил большое внимание отношениям Китая и России, отметив, что две страны совместно отстаивают историческую правду. Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху с самого первого дня основывались на равенстве, уважении и взаимной выгоде, что отвечает сути международных отношений нового типа и представляет направление развития нового типа отношений между великими державами.

Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул: "Китай и Россия поддерживают глубокое взаимодоверие в политическом плане. Взаимодействие "спина к спине" - это характерная черта китайско-российской связки, которая не подвергается какой бы то ни было провокации и нажиму извне, обладает мощной стратегической стойкостью. Китай и Россия поддерживают плотное взаимодействие в практическом плане. В важных международных и региональных делах Китай и Россию объединяют широчайший стратегический консенсус и теснейшая стратегическая координация, включая защиту международного права и порядка".

Ван И подчеркнул важность многостороннего подхода на международной арене и сказал, что многополярность должна быть равноправной. Он напомнил, что в этом году Китай председательствует в АТЭС и в это время сфокусируется на таких темах как открытость, инновации и сотрудничество. Это будет третье мероприятие подобного рода, проводимое Китаем после Шанхая в 2001 году и Пекина в 2014 году. Комментируя вопрос о том, каких ключевых результатов можно ожидать от проведения 33-й неформальной встречи руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре текущего года в городе Шэньчжэнь, Ван И ответил:

"В рамках своего председательства будем концентрировать усилия на ключевой задаче, а именно переводить в практическую плоскость построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества, которая как концепция таковая существует десятки лет и по-прежнему остается на бумаге и не воплощается в реальность. Рассчитываем, что саммит в Шэньчжэне поможет решить данный вопрос путем консолидации понимания, определения приоритетных направлений и выработки адекватных шагов в интересах формирования Азиатско-Тихоокеанского сообщества в качестве всеобщего консенсуса и яркой практики народов региона.

В результате тесных контактов со всеми партнерами тема предстоящего саммита определена как "построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества во имя общего процветания". Повестка саммита сосредоточится на таких трех ключевых направлениях, как открытость, инновация и сотрудничество, которые призваны служить ориентиром для стоящего на перепутье АТЭС. Намерены формировать системообразующие аспекты для построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества, согласовать разные варианты по продвижению в АТР зон свободной торговли, разрабатывать разумный план региональной взаимосвязанности, всемерно способствовать переходу к цифровой, интеллектуальной и зеленой экономике. Планируем провести по стране больше 300 мероприятий с вовлечением разных городов и провинций, будем рады участию и вкладу всех экономик-участниц АТЭС.

Город Шэньчжэнь - одно из главных окон реформ и открытости Китая, визитная карточка социализма с китайской спецификой, идет в авангарде инноваций с опорой на большую заливу Гуандун-Сянган-Аомэнь. Китай готов прилагать совместные усилия со всеми партнерами, чтобы Шэньчжэнь стал отправной точкой АТЭС по пути к построению Азиатско-Тихоокеанского сообщества", - сказал Ван И.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Ван И отметил, что Китай всегда выступал за решение разногласий дипломатическим путем и призывает к немедленному прекращению огня.

"Ситуация на Ближнем Востоке беспокоит всех, этот вопрос оказался в центре внимания мировой политики. Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции, неоднократно излагал свои принципы, которые можно свести к одному призыву, а именно прекращение огня. Как гласит китайская мудрость: оружие - это орудие зла, к его применению следует подходить с особой осторожностью. Что касается Ближнего Востока, который страдает от боевых действий, то хочу сказать следующее. Это война, которая никогда не должна была начаться, война, которая никому не принесет никакой выгоды. История Ближнего Востока не раз учит, что вопрос не имеет силового решения, боевые действия порождают новую ненависть и усугубляют и без того напряженную ситуацию. Мы еще раз убедительно призываем к немедленному прекращению военных действии, недопущению дальнейшей эскалации ситуации во избежание распространения вооруженных конфликтов.

Считаем, что надлежащее урегулирование ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке будет невозможно без соблюдения следующих основных принципов:

Первый, уважение государственного суверенитета. Суверенитет представляет собой краеугольный камень современного мироустройства. Мы выступаем за то, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива, в том числе Ирана, должны уважаться, не допускается посягательство.

Второй, недопущение злоупотребления силой. Крепкий кулак не означает наличие веских доводов. Нельзя допускать возвращение мира к закону джунглей. Могущество не проявляется в кулаках и штыках, ни в чем не повинные люди не должны стать жертвой войны.

Третий, невмешательство во внутренние дела. Народы Ближнего Востока являются настоящим хозяином этого региона, страны региона должны самостоятельно решать вопросы Ближнего Востока. Попытки провокации цветных революций и смены властей не найдут поддержки людей.

Четвертый, политическое урегулирование горячих точек. Мы всегда считаем, что худой мир лучше добрых ссор. Нужно скорее вернуть всех за стол переговоров, урегулировать разногласия путем равноправного диалога, приложить усилия к достижению общей безопасности.

Пятый, крупные державы должны играть конструктивную роль, использовать собственные возможности по добрым побуждениям. Как гласит еще одна китайская мудрость: если не проявлять доброжелательность и справедливость, то баланс сил в нападении и обороне изменится. Крупные державы должны вести себя по принципу справедливости, идти правильным путем, больше играть позитивную роль в осуществлении мира и развития на Ближнем Востоке.

Как искренний друг и стратегический партнер стран Ближнего Востока, Китай заинтересован со всеми партнерами Ближнего Востока общими усилиями претворять в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, тем самым вернуть Ближний Восток в нормальное русло жизни ради благополучия людей и мира на планете", - ответил министр иностранных дел КНР Ван И на вопрос одного из корреспондентов.

Глава МИД Китая прокомментировал также вопрос о том, каких креативных шагов можно ожидать от МИД в контексте реализации 15-ой пятилетки и продвижения китайской модернизации через высококачественное развитие.

"15-ая пятилетка - новый грандиозный план развития Китая и новое видение взаимовыгодного сотрудничества Китая с внешним миром. Этот год знаменует начало реализации 15-ой пятилетки, на дипломатическом поприще будут активно и комплексно задействовать внешнеполитические ресурсы с целью создания более благоприятных внешних условий для высококачественного развития и китайской модернизации. Наши усилия будут концентрированы на следующих трех направлениях.

Первое, неустанно служить движущей силой для открытости на высоком уровне. Будем использовать возможности контактов на высшем и высоком уровнях и выполнения ключевой дипломатической повестки для активизации высококачественной реализации инициативы "Один пояс - один путь", наращивания сетевого строительства зоны свободной торговли с высокими стандартами, поддержания стабильности и бесперебойности производственно-сбытовых цепочек, тем самым добиваться справедливых, открытых и недискриминационных условий для деятельности отечественных компаний за рубежом.

Второе, расширять "скоростную полосу" для взаимных поездок. Мы ввели односторонний безвизовый режим для 50 стран и взаимный безвиз с 29 странами, благодаря чему только за прошлый год доля иностранцев, въезжающих в Китай без визы, достигла 73%. В будущем будем продолжать оптимизировать политику взаимных поездок, наращивать дивиденды безвизового режима и совершенствовать сопутствующие услуги, чтобы сделать пребывание иностранных друзей в Китае более удобным и комфортным, в то же время повышать уровень беспрепятственности и безопасности зарубежных поездок китайских граждан.

Третье, продолжать создавать новые площадки открытости и инклюзивности. Будем модернизировать "Поездки иностранных дипломатов по регионам Китая", ускорять формирование "Информационной платформы дипломатических услуг ради высококачественного развития и реализации 15-ой пятилетки", способствовать сопряжению ресурсов китайских регионов и иностранных государств, обмену опытом по управлению, расширению сотрудничества регионов Китая с внешним миром ради их собственного процветания".

И, конечно, на пресс-конференции был затронут вопрос и о Тайване. "За последнее время администрация Лай Циндэ не раз заявляла, что Тайвань является "суверенным и независимым государством" и тайваньский вопрос не относится к внутренним делам Китая. Тайваньский вопрос и ситуация в Тайваньском проливе продолжают обостряться. Каковы ваши оценки?" – поинтересовались корреспонденты у Ван И.

"Тайвань - исконная территория Китая, который никогда не был, не является и никак не станет государством. Возвращение Тайваня в лоно Родины является итогом победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, а также результатом победы во Второй мировой войне. Международно-правовые документы, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию, Акт о капитуляции Японии и Резолюцию ГА ООН № 2758, однозначно закрепили правовой статус Тайваня. Любые попытки создать "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" обречены на провал.

Власти Демократической прогрессивной партии, упрямо придерживаясь сепаратистской позиции за "независимость Тайваня", являются зачинщиком, подрывающим мир и стабильность в Тайваньском проливе. Факты неоднократно доказывают: чем решительнее позиция международного сообщества по противодействию сепаратистским силам на Тайване и крепче приверженность принципу одного Китая, тем будет надежнее гарантия мира и стабильности в проливе.

Тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая, которое считается ядром наших ключевых интересов и "красной линией", ей пересекать нельзя. Мы не допустим, чтобы кто-либо или какие-либо силы отделили освобожденный более 80 лет назад Тайвань от Китая. В международном сообществе уже сформирован однозначный консенсус в поддержку принципа одного Китая. Все больше стран выступают вместе с Китаем, не только подтверждая приверженность принципу одного Китая и признавая Тайвань частью территории Китая, но и открыто выступая против любых сепаратистских действий на Тайване и поддерживая великое дело воссоединения Китая. Это в полной мере свидетельствует, что противодействие "независимости Тайваня" и поддержка воссоединения Китая стали необратимым трендом нашего времени и отвечают ожиданиям международного сообщества.

Разрешение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения Китая - неудержимая историческая тенденция. Кто с ней - тот процветает, а кто против нее - тот умрет", - сказал Ван И.

В своем выступлении глава китайской дипломатии затронул широкий круг международных вопросов. Ван И подтвердил, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно основываться на формуле "два государства для двух народов". Затрагивая региональную повестку, он подчеркнул неотъемлемый суверенитет Китая над Тайванем и призвал Японию извлечь надлежащие уроки из истории. Министр также отметил положительную динамику в отношениях с Европой и прокомментировал связи с США, Индией, а также странами Латинской Америки и Африки. Кульминацией его речи стал призыв к международному сообществу объединиться перед лицом современных вызовов и совместными усилиями строить сообщество единой судьбы человечества.

"Человечество живет в эпоху, полную вызовов. Оглядываясь на историю, какие бы трудности ни стояли перед миром, всегда были пионеры, стремящиеся к идеалам и светлому будущему. Выдвинутая Председателем Си Цзиньпином концепция о создании сообщества единой судьбы человечества, демонстрируя прозорливость и великодушие лидера великой державы, ответила на эпохальный вопрос о том, куда движется человечество. Это показывает всему миру, что враг человечества - не оно само, а война, конфликт, нищета, голод и несправедливость. Преодолеть эти вызовы невозможно в одиночку и никто не может быть полностью защищен от них. Необходимо в духе взаимовыручки сообща преодолеть трудности. Изоляция ведет в никуда, сила - в сплоченности. Народы всех стран все больше осознают эпохальную ценность и силу концепции сообщества единой судьбы человечества. Она словно маяк, освещающий путь человечества вперед.

Концепция сообщества единой судьбы человечества тоже отражает ответственность и историческую миссию Китая перед миром. Китайский народ испокон веков отличается великодушием и стремлением к гармонии во всем мире. Великое возрождение китайской нации и подъем державы с 1,4-миллиардным населением будут достигнуты только путем мирного развития, а вовсе не через господство и экспансию, как это делали в свое время традиционные державы. Мы уверенно идем и призываем все страны идти по пути мирного развития в целях создания чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность.

Нас радует, что за последние годы концепция о создании сообщества единой судьбы человечества глубоко пустила корни в сердцах людей. Она нашла поддержку со стороны более чем 100 стран и международных организаций, получила признание около 80% международной общественности. Более 40 стран и региональных организаций присоединилось к построению сообществу единой судьбы. Все это в очередной раз доказывает, что справедливое дело обязательно получит широкую поддержку и соберет силу среди их народов.

У человечества светлое будущее, но оно не придет само собой. Построение сообщества единой судьбы человечества - это не столько прекрасное видение, сколько исторический процесс, требующий непрерывных, совместных усилий из поколения в поколение. Китай готов с твердой волей и практичными действиями работать рука об руку со всеми партнерами превратить сообщество единой судьбы человечества из видения в реальность".