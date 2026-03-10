Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

В Чолпон-Ате прошел открытый зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту

65  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Чолпон-Ата состоялся открытый зимний чемпионат Кыргызстана по шоссейному велоспорту среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие ведущие молодые атлеты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Участники преодолели дистанцию 96 километров. По информации организаторов, эта гонка стала второй профессиональной шоссейной велогонкой в истории независимого Кыргызстана.

В мужском зачете среди юниоров победу праздновал представитель Казахстана Мурат Куйтенов. Второе место занял спортсмен из Узбекистана Чингиз Чулиев, а замкнул тройку лидеров его соотечественник Фазлиддин Ергашев.

В категории юниорок золотую медаль завоевала кыргызстанская велогонщица София Бабунова. Серебряным призером стала Аружан Абылгазы из Казахстана, а бронзовая награда досталась Софии Мамаевой, также представляющей Казахстан.

Прошедший турнир стал важным этапом в развитии регионального велоспорта и позволил перспективным гонщикам Центральной Азии продемонстрировать свое мастерство на международном уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456428
Теги:
велоспорт, Чолпон-Ата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  