В Чолпон-Ате прошел открытый зимний чемпионат Кыргызстана по велоспорту

В городе Чолпон-Ата состоялся открытый зимний чемпионат Кыргызстана по шоссейному велоспорту среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие ведущие молодые атлеты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Участники преодолели дистанцию 96 километров. По информации организаторов, эта гонка стала второй профессиональной шоссейной велогонкой в истории независимого Кыргызстана.

В мужском зачете среди юниоров победу праздновал представитель Казахстана Мурат Куйтенов. Второе место занял спортсмен из Узбекистана Чингиз Чулиев, а замкнул тройку лидеров его соотечественник Фазлиддин Ергашев.

В категории юниорок золотую медаль завоевала кыргызстанская велогонщица София Бабунова. Серебряным призером стала Аружан Абылгазы из Казахстана, а бронзовая награда досталась Софии Мамаевой, также представляющей Казахстан.

Прошедший турнир стал важным этапом в развитии регионального велоспорта и позволил перспективным гонщикам Центральной Азии продемонстрировать свое мастерство на международном уровне.