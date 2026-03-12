Погода
Правозащитники КР заявили о риске ограничения религиозных свобод

Общественное объединение "Бир Дуйно Кыргызстан" заявило о риске нарушения конституционных прав граждан в связи с законопроектом о регулировании религиозного образования за рубежом.

По данным организации, 23 февраля 2026 года в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики был внесен проект закона о внесении изменений в ряд законодательных актов в религиозной сфере. Поправки предлагается внести в Кодекс о детях, Кодекс о правонарушениях, а также в законы "О внешней миграции", "Об образовании" и "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях".

Законопроект предусматривает полный запрет на выезд граждан Кыргызстана младше 18 лет за пределы страны с целью получения религиозного образования. Также предлагается ввести ответственность для родителей и других лиц, которые содействуют такому выезду.

В частности, в Кодекс о правонарушениях предлагается добавить часть 9 статьи 142. Согласно инициативе, выезд несовершеннолетнего для религиозного обучения за границей или содействие этому может повлечь штраф в размере 20 тысяч сомов для физических лиц и 65 тысяч сомов для юридических лиц.

В справке-обосновании к документу отмечается, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента и направлена на защиту прав и интересов детей, а также на обеспечение национальной безопасности. Авторы законопроекта указывают на случаи вывоза несовершеннолетних в зарубежные религиозные учебные заведения с деструктивным характером обучения, а также на риски вовлечения подростков в радикальные и экстремистские структуры.

Однако в ОО "Бир Дуйно Кыргызстан" считают, что предлагаемые нормы могут противоречить положениям Конституции и ограничивать права и свободы граждан.

В организации отмечают, что в законопроекте отсутствует четкий механизм определения зарубежных религиозных учебных заведений с "деструктивным характером обучения". По мнению правозащитников, без таких критериев фактически все зарубежные религиозные образовательные учреждения могут быть отнесены к категории нежелательных.

Также в объединении напоминают, что Конституция гарантирует каждому право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а также свободно выбирать и иметь религиозные убеждения. Реализация этих прав, по мнению авторов заявления, предполагает возможность изучения религиозных учений и доступа к соответствующей информации.

Кроме того, в организации считают, что ограничения могут затронуть право граждан на образование и свободу обучения, а также право свободно выезжать за пределы страны.

В связи с этим ОО "Бир Дуйно Кыргызстан" призвало инициаторов законопроекта отозвать документ, чтобы избежать возможного нарушения конституционных прав граждан. К заявлению также приложена аналитическая записка.


несовершеннолетние, правозащитники, религия, учения, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
