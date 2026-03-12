В Бишкеке задержан мужчина по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов.

Как сообщили в УВД Первомайского района Бишкека, с письменным заявлением в милицию обратилась гражданка З.С. Она попросила принять меры в отношении гражданина А.И., который требовал деньги.

Мужчина узнал о задержании супруга заявительницы сотрудниками ГКНБ. После этого он начал угрожать подачей заявления в отношении задержанного, а также заявлял, что после его обращения ситуация может значительно ухудшиться.

Преследуя цель получения материальной выгоды в особо крупном размере, А.И. потребовал у женщины 50 тысяч долларов за отказ от подачи заявления и дальнейших действий, которые могли повлиять на положение её супруга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий гражданин А.И., 1971 года рождения, был задержан с поличным при получении 30 тысяч долларов от потерпевшей. Его водворили в ИВС.

Расследование продолжается.