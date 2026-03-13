Сердца народа Ирана бьются в унисон в поддержку аятоллы Моджтабы Хаменеи

Официально в Иране объявлено имя нового - третьего Верховного лидера страны. Сейед Моджтаба Хаменеи заступил на пост вместо своего погибшего отца. Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул ему на верность. Как проходил этот процесс, кто такой аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи - новый Верховный лидер Исламской Республики Иран? Об этом рассказал VB.KG Нурбек Жалилов, эксперт по вопросам Западной Азии.

"Согласно статье 107 Конституция Исламской Республики Иран, в политической системе страны назначение Верховного лидера находится исключительно в компетенции Совета экспертов. Этот орган, состоящий из 88 исламских богословов, избранных народом из всех провинций страны, отвечает за избрание Верховного лидера, наблюдение за его деятельностью и при необходимости его отстранение. В случае смерти или отставки Верховного лидера Совет экспертов должен, изучив кандидатуры, обладающие необходимыми качествами, избрать человека, который в наибольшей степени соответствует требованиям на должность Верховного лидера.

После гибели аятоллы Сейед Али Хаменеи, покойного лидера Исламской Республики Иран, в соответствии со статьями 107 и 109 Конституции начался процесс избрания нового Верховного лидера, было созвано внеочередное заседание Совета экспертов. На основании статьи 109 Конституции эксперты рассмотрели кандидатов на соответствие по следующим критериям:

1.Способность к иджтихаду (деятельность богослова в изучении и решении вопросов богословско-правового комплекса, система принципов, аргументов, методов и приёмов, а также степень авторитетности самого учёного (муджтахида) в знании, интерпретировании и комментировании богословско-правовых источников) и к выведению исламских правовых норм.

2.Справедливость и благочестие, необходимые для осуществления руководства.

3.Правильное политическое и социальное видение.

4.Мудрость, смелость, управленческие способности и достаточная сила для руководства.

В результате, получив более двух третей голосов присутствующих членов, по решению Совета экспертов аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи был избран из числа кандидатов новым Верховным лидером Исламской Республики Иран.

Кто такой аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи - новый Верховный лидер Исламской Республики Иран?

Аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи - второй сын аятоллы Сейеда Али Хаменеи, родился в 1969 году в городе Мешхед. Начальное религиозное образование он получил у аятоллы Моджтахеди Тегерани. Во время ирано-иракской войны находился на фронте вместе с иранскими добровольцами.

После окончания войны, с 1989 по 1992 год, продолжил религиозное образование в Кум. В 1992 году он на пять лет вернулся в Тегеран и продолжил обучение там. В 1997 году женился на Захре Хаддад-Адель и в том же году вновь переехал в Кум для завершения высшего религиозного образования.

Сейед Моджтаба Хаменеи изучал высшие уровни исламских наук у известных преподавателей Кума, среди которых Ахмади Мианеджи, Реза Остади и другие. Курсы высшего уровня по исламскому праву и принципам права он проходил у своего отца, а также у таких известных религиозных учёных, как шейх Джавад Табризи, шейх Хосейн Вахид Хорасани, Сейед Муса Шубейри Занджани, Ага Моджтаба Тегерани и шейх Мохаммад Момен Куми. Более 17 лет он активно участвовал в высших богословских занятиях.

Научная деятельность Сейед Моджтаба Хаменеи, включая подготовку научных конспектов на арабском языке и обсуждение научных вопросов с преподавателями, привлекла внимание ряда известных учёных. Его талант, усердие и точность способствовали появлению новых научных идей в области исламских наук, особенно в фикхе, принципах права и науке о передатчиках хадисов.

Новый Верховный лидер также обладает опытом в сфере государственного управления благодаря близкому взаимодействию с высокопоставленными государственными деятелями Ирана и участию в многочисленных рабочих встречах. Широкие исследования в различных областях знаний, постоянные встречи с экспертами и разработка фундаментальных решений в разных сферах управления, включая экономическую стабильность, массовое и доступное строительство жилья, реформу сельского хозяйства и животноводства, развитие искусственного интеллекта и поддержку передовых технологий, рассматриваются как важный интеллектуальный ресурс для страны".