Посол КР разъяснил кыргызстанцам в Рустави правила пребывания в Грузии

В городе Тбилиси чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Грузии Максат Мамытканов провел встречу с гражданами Кыргызстана, проживающими в городе Рустави. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с правилами пребывания и осуществления трудовой деятельности в Грузии. Посол дал разъяснения по актуальным вопросам, интересующим соотечественников.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча Максата Мамытканова с директором Агентства наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Бакуром Микадзе.

Стороны обсудили вопросы международных автомобильных перевозок.


Грузия, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
