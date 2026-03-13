Посол КР разъяснил кыргызстанцам в Рустави правила пребывания в Грузии

В городе Тбилиси чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Грузии Максат Мамытканов провел встречу с гражданами Кыргызстана, проживающими в городе Рустави. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с правилами пребывания и осуществления трудовой деятельности в Грузии. Посол дал разъяснения по актуальным вопросам, интересующим соотечественников.
Кроме того, в рамках визита состоялась встреча Максата Мамытканова с директором Агентства наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Бакуром Микадзе.
Стороны обсудили вопросы международных автомобильных перевозок.