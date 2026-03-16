Три футболистки сборной Ирана отказались от убежища в Австралии

Три игрока женской сборной Ирана по футболу решили вернуться на родину после того, как ранее рассматривали возможность получения убежища в Австралии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Тони Бёрк.

По его словам, футболистки Захра Солтан Мешкехкар, Мона Хамуди и Захра Сарбали приняли решение присоединиться к команде и отправиться обратно в Иран.

Ранее спортсменкам были выданы гуманитарные визы из-за опасений за их безопасность после инцидента на Кубке Азии по женскому футболу. Во время матча против Южной Кореи 2 марта игроки сборной Ирана не исполнили национальный гимн, что вызвало резкую критику на родине.

Несмотря на возможность остаться в Австралии и рассмотреть другие варианты, футболистки приняли решение вернуться вместе с остальной частью команды. Ситуация вокруг сборной привлекла внимание международного сообщества и вызвала широкий резонанс в СМИ.