Погода
$ 87.50 - 87.74
€ 99.90 - 100.80

Три футболистки сборной Ирана отказались от убежища в Австралии

272  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Три игрока женской сборной Ирана по футболу решили вернуться на родину после того, как ранее рассматривали возможность получения убежища в Австралии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Тони Бёрк.

По его словам, футболистки Захра Солтан Мешкехкар, Мона Хамуди и Захра Сарбали приняли решение присоединиться к команде и отправиться обратно в Иран.

Ранее спортсменкам были выданы гуманитарные визы из-за опасений за их безопасность после инцидента на Кубке Азии по женскому футболу. Во время матча против Южной Кореи 2 марта игроки сборной Ирана не исполнили национальный гимн, что вызвало резкую критику на родине.

Несмотря на возможность остаться в Австралии и рассмотреть другие варианты, футболистки приняли решение вернуться вместе с остальной частью команды. Ситуация вокруг сборной привлекла внимание международного сообщества и вызвала широкий резонанс в СМИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456629
Теги:
женский футбол, Иран
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  