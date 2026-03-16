В Узгене выявили фиктивное трудоустройство в дошкольном учреждении

Прокуратура Узгенского района Ошской области выявила нарушения в одном из дошкольных образовательных учреждений.

По данным надзорного органа, должностные лица детского сада, используя паспортные данные гражданина К.Б. путем обмана формально оформили его на работу. При этом от его имени осуществлялись социальные отчисления, а начисленную заработную плату присваивали.

В результате указанных действий гражданину К.Б. было прекращено государственное пособие "Уй-бүлого комок", назначенное на четверых несовершеннолетних детей как нуждающемуся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся следственные действия.