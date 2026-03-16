В КР обсуждают внедрение цифровой платежной системы BRICS Pay

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики обсудили возможность создания в Кыргызстане платежного шлюза BRICS Pay. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась с представителями международного проекта BRICS Pay. Стороны рассмотрели перспективы формирования в стране современной инфраструктуры трансграничных расчетов для розничных (C2B) и корпоративных (B2B) платежей.

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Мээримбек Койчуманов отметил готовность оказать содействие в реализации проекта по созданию платежного шлюза BRICS Pay в Кыргызстане. По его словам, внедрение такой системы может положительно сказаться на инвестиционной привлекательности страны.

Представители проекта также представили технологическую архитектуру и бизнес-модель функционирования системы.

Проект BRICS Pay представляет собой децентрализованную систему цифровых платежей, направленную на упрощение расчетов между странами формата БРИКС+. Платформа обеспечивает проведение безопасных и бесперебойных платежей в национальных валютах, создавая условия для быстрых и доступных финансовых операций.

Отмечается, что реализация проекта может способствовать снижению зависимости от внешних централизованных платежных систем, усилению контроля над интеграцией с национальной платежной инфраструктурой и развитию современных цифровых финансовых сервисов.


Индия, Кыргызстан, деньги
