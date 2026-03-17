Военнослужащий ГСИН госпитализирован с туберкулёзом

10 марта 2026 года у рядового военнослужащего К.Б.Б. проходящего службу в 1-м батальоне Департамента охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний Кыргызской Республики, были выявлены признаки туберкулёза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В тот же день он был помещён в изолятор медицинской части департамента, где ему провели соответствующие медицинские обследования. По результатам анализов диагноз туберкулёза подтвердился.

16 марта 2026 года рядовой К.Б.Б. был госпитализирован в Национальный центр фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики для прохождения стационарного лечения.

В настоящее время медицинской службой ГСИН проводится эпидемиологическое расследование, а также организованы соответствующие медицинские обследования военнослужащих, проходящих службу в департаменте.