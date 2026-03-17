Институт Акыйкатчы выявил нарушения прав осужденных в колонии №27

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР 26 февраля провел мониторинг в учреждении №27 ГСИН на предмет соблюдения прав осужденных.

По данным ведомства, в ходе мониторинга выявлен ряд нарушений.

В настоящее время в колонии отбывают наказание 1102 человека.

В частности, учреждение перегружено, норма жилой площади на одного осужденного значительно ниже установленного требования.

Согласно статье 99 УИК КР, на одного осужденного в исправительных учреждениях должно приходиться не менее двух квадратных метров жилой площади.

Однако в учреждении №27 средняя площадь на одного осужденного составляет 1,6 квадратного метра.

Сотрудники центра по предупреждению пыток и по контролю за соблюдением прав человека правоохранительными органами Института Акыйкатчы осмотрели жилые помещения барачного типа, каждый из которых состоит из двух жилых комнат.

В первом здании в одной комнате площадью 16,5 квадратного метра проживают 10 осужденных, в другой комнате площадью 23,1 квадратного метра - 14 человек.

Во втором здании 15 человек содержатся в комнате площадью 26,4 квадратного метра, а другая комната площадью 16,5 квадратного метра рассчитана на 10 человек.

Следует отметить, что до 2023 года учреждение №27 было рассчитано на 750 мест. В 2026 году лимит колонии был увеличен до 2000 мест, при этом дополнительные жилые помещения построены не были.

По нормам закона предельная наполняемость колонии определяется исходя из фактической площади жилых помещений.

Институт Акыйкатчы КР направил ГСИН рекомендации по увеличению жилой площади в учреждении №27 в соответствие с требованиями УИК КР.

В ходе мониторинга сотрудники Института Акыйкатчы провели беседы с осужденными. Поступило три заявления.

Гражданин Германии, осужденный на 5 лет лишения свободы (по статье 332 УК КР), попросил проинформировать посольство Германии о его нахождении в колонии.

Еще один осужденный обратился с просьбой оказать содействие в получении помилования. По его словам, в декабре 2025 года он уже подавал ходатайство, однако получил отказ.

Сотрудники Института Акыйкатчы дали ему юридическую консультацию по требованиям Положения о порядке осуществления помилования.

Ему разъяснили, что повторное ходатайство может быть подано после отбытия половины срока наказания, а при отсутствии новых обстоятельств по истечении одного года со дня подписания указа президента КР об отклонении предыдущего ходатайства.