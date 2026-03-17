В Ошской области запустят производство кирпича и газоблоков

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров посетил предприятие ОсОО "Восточные строительные материалы" в Кара-Суйском районе Ошской области в рамках мониторинга реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания реализует проект по производству обожженного кирпича и газобетонных блоков с проектной мощностью до 200 тысяч кирпичей в сутки. Общий объем инвестиций превышает 10,5 млн долларов.

Ожидается, что запуск предприятия обеспечит создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и развитие строительного сектора региона.

Согласно договору аренды от 4 августа 2025 года, после ввода объекта в эксплуатацию компания будет осуществлять добровольные отчисления в бюджет Ынтымакского айыл окмоту Кара-Суйского района. В первый год предусмотрено 35 млн сомов, в последующие по 5 млн сомов ежегодно на развитие социальной инфраструктуры и поддержку местного населения.

Предприятие специализируется на производстве строительного кирпича и газоблоков и расположено в селе Жаны-Арык.


инвестиции, Кара-Суйский район, Ошская область, строительство
