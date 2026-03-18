Трагически погиб 22-летний мексиканский вратарь Пабло Хурадо Серафин

- Самуэль Деди Ирие
Стало известно о трагической смерти мексиканского футболиста Пабло Хурадо Серафина, которому было всего 22 года. Молодой вратарь являлся воспитанником "Депортиво Толука" - одного из ведущих клубов Мексики. Серафин выступал за молодёжные команды клуба разных возрастов (U-17, U-20 и U-23) и считался перспективным игроком системы.

В ходе своей карьеры он также имел опыт выступлений за клуб "Валье-де-Браво" (Club Valle de Bravo). Летом 2024 года футболист покинул "Толуку" и находился в поиске нового клуба. Сообщается, что трагедия произошла спустя всего несколько дней после его 22-летия. Официальная причина смерти на данный момент не раскрывается.

В "Депортиво Толука" выразили глубокие соболезнования семье и близким игрока. К словам поддержки также присоединился президент мексиканской Лиги МХ Микель Арриола (ранее возглавлявший федерацию), отметив, что это невосполнимая утрата. Смерть Хурадо Серафина вызвала широкий резонанс в футбольном сообществе Мексики, где его помнили как трудолюбивого и талантливого голкипера.


