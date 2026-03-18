ФИФА отказала Ирану в переносе матчей ЧМ-2026 из США в Мексику

Самуэль Деди Ирие
Международная федерация футбола (ФИФА) официально отказалась переносить матчи сборной Ирана в рамках чемпионата мира 2026 года из США в Мексику, несмотря на соответствующий запрос иранской стороны. Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщал о переговорах с ФИФА, отметив, что команда не готова выступать в Штатах на фоне обострения конфликта и угроз безопасности.

Дополнительную напряжённость вызвали заявления Дональда Трампа, который указал, что не может гарантировать безопасность иранской сборной, хотя формально команда остается допущенной к участию в турнире. Согласно результатам жеребьёвки, Иран попал в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Все матчи этого квартета запланированы на территории США - в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

В ФИФА подчеркнули, что турнир пройдёт по утверждённому календарю, а перенос игр невозможен из-за сложной логистики, включая уже реализованные билеты и потенциальные изменения в сетке плей-офф. На фоне продолжающегося конфликта участие сборной Ирана остается под вопросом - власти страны не исключают возможности бойкота мундиаля. Таким образом, ситуация вокруг Ирана становится одним из главных политических факторов, способных повлиять на проведение ЧМ-2026.


Иран, футбол, чемпионат мира
Сейчас читают
