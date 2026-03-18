Главу управления Минтруда в Сулюкте подозревают в незаконном сборе денег

Прокуратура города Сулюкта Баткенской области выявила факт незаконного сбора денежных средств с сотрудников городского управления труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, проверка была проведена на основании обращения одного из работников, размещённого в социальных сетях. Установлено, что руководитель управления И.Р. организовал сбор средств с подчинённых под предлогом их последующей передачи инспектору Счётной палаты Кыргызстана. Деньги переводились на электронный кошелёк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

В настоящее время проводятся следственные действия.


Генеральная прокуратура, Минтруда, Счетная палата, поборы, деньги
Сейчас читают
