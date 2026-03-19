Акыйкатчы: 41% судебных процессов откладываются на другой день

Институт Акыйкатчы выявил ряд системных проблем в судебной системе по итогам анализа обращений граждан и мониторинга судебных заседаний за 2025 год.

По данным ведомства, одной из ключевых проблем остаются задержки начала судебных заседаний, а также их частые переносы и откладывания. Это, по данным института, приводит к затягиванию разбирательств и ограничивает доступ граждан к правосудию.

В 2025 году в Институт Акыйкатчы поступило 816 обращений и жалоб, связанных с судебным производством. В большинстве случаев заявители выражали несогласие с судебными решениями. По вопросам, относящимся к компетенции судов, поступило 57 заявлений, по алиментам - 56. Еще 35 обращений касались действий и бездействия судей, в 19 случаях неисполнения судебных решений, а также работы судебных исполнителей.

Кроме того, за год поступило 572 заявления с просьбой провести мониторинг судебных процессов. Из них 57, 8 касались уголовных дел, 32, 9 - гражданских и 9, 6 административных.

Большинство мониторингов - 61, 3 - были проведены в судах первой инстанции. Анализ показал, что каждое второе судебное заседание начиналось с опозданием, а из 270 процессов 112 (41, 5) были отложены.

Основными причинами срывов названы занятость судей, отсутствие свободных залов заседаний и неявка участников процесса.

По итогам анализа Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева направила рекомендации в Верховный суд. В частности, предлагается усилить контроль за соблюдением графиков заседаний, обеспечить своевременное рассмотрение дел, вести учет причин переносов и принять меры по их устранению. Также рекомендовано оснастить залы судов системами аудио - и видеозаписи.