"Азия" вырвала победу у "Дордоя" в перенесённом матче Высшей лиги КР

- Самуэль Деди Ирие
В рамках Высшей лиги Кыргызстана состоялся перенесённый матч 1-го тура, в котором "Дордой" проиграл "Азии" со счётом 1:3.

Игра прошла в городе Канте на стадионе "Нитро Арена". Счёт в матче на 15-й минуте открыл футболист "Дордоя" Суйунтбек Мамыралиев. Однако после перерыва "Азия" смогла переломить ход встречи. На 70-й минуте Акаки Шулая восстановил равновесие, а в компенсированное время голы Атая Джумашева и Агапова принесли команде волевую победу.

Лучшим игроком матча был признан Атай Джумашев. Судейскую бригаду возглавлял Медербек Тайчиев. Эта победа позволила "Азии" набрать важные очки, тогда как "Дордой" потерпел поражение в одном из стартовых матчей сезона.


Дордой, футбол, Кыргызстан
