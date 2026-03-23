Как ближневосточная война обнуляет мировую экономику

Военная эскалация на Ближнем Востоке с участием Израиля, США и Ирана ставит планету на грань не только ядерной катастрофы, но и беспрецедентного экономического краха. Хотя международные финансовые институты в начале 2026 года давали умеренно оптимистичные прогнозы роста ВВП, реальность диктует иные условия. Эксперты, ранее ожидавшие глобальную рецессию к 2027 году, теперь уверены: кризис постучится в двери уже в ближайшие месяцы.

Главным детонатором выступает критическое удорожание энергоносителей. Блокада ключевых морских артерий - Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов - уже подбросила цены на нефть в полтора раза. Подобный шок мировая экономика испытывала лишь во время энергетического кризиса 1973 года. Рост стоимости логистики и сырья неминуемо разгонит инфляцию до двузначных показателей, вынуждая центробанки резко повышать процентные ставки. Именно этот шаг станет "последним гвоздем" для стагнирующих рынков.

Ситуация усугубляется хроническими болезнями капитализма: гигантским разрывом между производством и реальным спросом, а также астрономическими долгами. США при Дональде Трампе демонстрируют пугающую динамику: только за последний год госдолг взлетел до 39 триллионов долларов. При текущих ставках американская экономика просто не способна обслуживать такие обязательства за счет внутреннего роста. В аналогичной "долговой ловушке" оказались Европа и Китай, где совокупная нагрузка превышает 300% ВВП.

Исторически из такого тупика есть три выхода: признание банкротства, обесценивание денег через гиперинфляцию или большая война. Похоже, Вашингтон выбрал силовой сценарий, пытаясь через военную экспансию списать накопленные дисбалансы. Однако вместо спасения американской исключительности эта авантюра лишь ускоряет падение мировой системы в затяжную и глубокую депрессию, выход из которой в текущем году выглядит крайне маловероятным.