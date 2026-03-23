Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 100.27 - 101.17

Чемпионат Азии по армрестлингу пройдет на Иссык-Куле

138  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На побережье Иссык-Куля состоится чемпионат Азии по армрестлингу.

Ожидается, что в турнире примут участие сильнейшие спортсмены со всего континента. Они поборются за титулы чемпионов Азии в различных весовых и возрастных категориях.

Для Кыргызстана предстоящие соревнования имеют особое значение, поскольку турнир пройдет на домашней площадке. По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная команда.

В состав сборной войдут спортсмены, занявшие первые и вторые места в своих категориях. Именно они представят страну на главных международных стартах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456932
Теги:
армрестлинг, чемпионат, Кыргызстан, Иссык-Куль
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  