Чемпионат Азии по армрестлингу пройдет на Иссык-Куле

На побережье Иссык-Куля состоится чемпионат Азии по армрестлингу.

Ожидается, что в турнире примут участие сильнейшие спортсмены со всего континента. Они поборются за титулы чемпионов Азии в различных весовых и возрастных категориях.

Для Кыргызстана предстоящие соревнования имеют особое значение, поскольку турнир пройдет на домашней площадке. По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная команда.

В состав сборной войдут спортсмены, занявшие первые и вторые места в своих категориях. Именно они представят страну на главных международных стартах.