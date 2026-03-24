В доме-интернате Чуйской области 15 человек живут без паспортов

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить соблюдение прав постояльцев социальных стационарных учреждений. Особое внимание, по ее словам, должно уделяться пожилым людям и лицам с инвалидностью как социально уязвимым категориям.

Поводом стал мониторинг Нижне-Серафимовского дома-интерната в Чуйской области, проведенный Центром по предупреждению пыток Института омбудсмена. В ходе проверки оценены условия проживания, соблюдение прав постояльцев и санитарно-эпидемиологические нормы.

Выяснилось, что у 15 пожилых людей отсутствуют паспорта. В учреждении это объяснили нехваткой необходимых документов - свидетельств о рождении, прописки и других данных. Так, одна из постоялиц рассказала, что родилась в России, переехала в Кыргызстан в 1969 году, работала строителем в Нарыне, однако не может оформить пенсию из-за отсутствия документов. Несмотря на направленные запросы, процесс затягивается из-за отсутствия сведений в базе данных.

В Институте акыйкатчы сообщили, что окажут содействие в паспортизации, поскольку отсутствие документов ограничивает права граждан.

Во время мониторинга также поступили жалобы на качество медицинской помощи. Одна из постоялиц показала незаживающую рану и выразила недовольство работой медпункта. В свою очередь медперсонал заявил, что пациентка отказывается от лечения, требуя выдачи медикаментов без соблюдения назначенных дозировок. Руководство учреждения подчеркнуло, что осмотры проводятся регулярно, а при необходимости постояльцев направляют в больницы.

Отдельной проблемой остается нехватка санитаров мужского пола. За лежачими мужчинами ухаживают женщины, поскольку из-за низкой заработной платы около 13 тысяч сомов привлечь мужчин к этой работе затруднительно.

В учреждении, как отмечается, обеспечены безопасность и свобода вероисповедания: на территории есть мечеть, а при поддержке спонсоров организуются поездки на умру.

На момент проверки в доме-интернате проживали 276 человек, из них 150 - лица с инвалидностью и 126 - пожилые.