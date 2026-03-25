Кыргызстан привлекает инвестиции в возобновляемую энергетику

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями компании CECEP Solar Energy Co., Ltd., на которой обсудили развитие проектов в сфере солнечной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, включая строительство и эксплуатацию объектов, внедрение энергоэффективных технологий и привлечение инвестиций.

Особое внимание уделено проекту солнечной электростанции "Ак-Татыр" в Баткенской области, который реализует компания CECEP.

Как отметил Сабиров, Кыргызстан придаёт приоритетное значение развитию возобновляемой энергетики и формированию благоприятного инвестиционного климата.

В ходе встречи также обсуждены механизмы взаимодействия, включая государственно-частное партнёрство и инвестиционные соглашения. Представители компании подтвердили заинтересованность в реализации текущих проектов и расширении деятельности в стране.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить проработку совместных инициатив и развивать долгосрочное сотрудничество.