Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 100.27 - 101.17

Кыргызстан привлекает инвестиции в возобновляемую энергетику

338  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями компании CECEP Solar Energy Co., Ltd., на которой обсудили развитие проектов в сфере солнечной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, включая строительство и эксплуатацию объектов, внедрение энергоэффективных технологий и привлечение инвестиций.

Особое внимание уделено проекту солнечной электростанции "Ак-Татыр" в Баткенской области, который реализует компания CECEP.

Как отметил Сабиров, Кыргызстан придаёт приоритетное значение развитию возобновляемой энергетики и формированию благоприятного инвестиционного климата.

В ходе встречи также обсуждены механизмы взаимодействия, включая государственно-частное партнёрство и инвестиционные соглашения. Представители компании подтвердили заинтересованность в реализации текущих проектов и расширении деятельности в стране.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить проработку совместных инициатив и развивать долгосрочное сотрудничество.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457043
Теги:
Баткенская область, инвестиции, Китай, энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  