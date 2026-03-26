Калдан Эрназарова: Почему МУС молчит о жертвах в Иране

Избирательность в работе международных институтов и кризис доверия к системе правосудия ведут к потере авторитета ООН и МУС. Об этом заявила директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова специально для телеграмм-канала "НЕРУШИМЫЕ".

По словам эксперта, текущие события на Ближнем Востоке демонстрируют неспособность мирового сообщества остановить масштабное кровопролитие.

"2026 год стал одним из самых тяжёлых для Ближнего Востока, и особенно для Ирана. Конфликт, которого ожидали, развивается по сценарию, к которому никто не был готов. Удары авиации США и Израиля продолжаются уже несколько недель, расширяется география атак, и вместе с ней растёт число жертв среди мирного населения", - подчеркнула Калдан Эрназарова.

Она отметила, что действия Вашингтона при Дональде Трампе и Тель-Авива под руководством Биньямина Нетаньяху фактически превратились в кампанию по слому политической системы Ирана, в ходе которой под ударом оказываются жилые кварталы.

"Бомбардировки затрагивают жилые районы и гражданскую инфраструктуру, гибнут женщины и дети. Международные структуры заявляют о рисках для всего региона, но дальше заявлений дело не идёт", - констатировала директор фонда.

Калдан Эрназарова указала на явное противоречие между задекларированными нормами Римского статута и их практическим применением в современных реалиях.

"В Организации Объединённых Наций звучат предупреждения о масштабных последствиях атак, однако реальных механизмов остановки конфликта не видно. Формально существует и Международный уголовный суд, созданный для наказания за военные преступления и преступления против человечности, но его реакция на происходящее остаётся крайне ограниченной", - добавила она.

Особое внимание эксперт уделила политической конъюнктуре, которая, по её мнению, определяет решения международного правосудия.

"Ранее МУС демонстрировал активность, включая громкие решения в отношении Владимира Путина и Александра Лукашенко. Однако на фоне текущих событий отсутствуют аналогичные шаги в отношении руководителей США и Израиля, несмотря на сообщения о жертвах среди гражданского населения в Иране. Это формирует ощущение избирательности правоприменения", - заявила Калдан Эрназарова.

Она напомнила, что подобные двойные стандарты фиксировались и ранее, когда международные структуры игнорировали трагедии в Одессе, на Донбассе и атаки на мирных жителей в приграничных регионах России.

"Дополнительные сомнения вызывает и ситуация внутри самого суда. Скандал вокруг прокурора Карима Хана и последующие разбирательства лишь усилили критику в адрес института, но не изменили его поведение в текущем конфликте. В результате доверие к международным институтам снижается. Их неспособность влиять на развитие конфликтов и обеспечивать единые стандарты ответственности всё чаще воспринимается как признак системного кризиса", - резюмировала эксперт.


Теги:
Иран, суд
