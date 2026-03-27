Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Ивановские промышленники привезли в Кыргызстан спецтехнику и медтехнологии

193  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 24 по 26 марта в Кыргызстане завершился масштабный деловой визит делегации малого и среднего бизнеса из Ивановской области РФ. Бизнес-миссия была организована региональным Центром развития предпринимательства и поддержки экспорта при активном содействии Торгового представительства России в КР. Российский десант представил в Бишкеке сразу несколько высокотехнологичных отраслей, которые могут стать серьезной альтернативой западным брендам на нашем рынке.

Особое внимание привлекли гидравлические экскаваторы и мощное горное оборудование от компании "МК КРАНЭКС". Эти машины уже зарекомендовали себя как надежный ответ ведущим мировым производителям в тяжелой промышленности. Не меньший интерес у местных строителей вызвали инновационные геосинтетические материалы фирмы "УльтраСтаб", которые незаменимы при укреплении дорожных покрытий и аэродромных полос. Также в рамках визита свои разработки представили производители современных клеевых составов Umacoll и создатели ортопедических изделий из материала Memory Foam, предназначенных для спортивной медицины.

Программа визита началась в Торгпредстве, где ивановские экспортеры получили полную раскладку по особенностям ведения бизнеса в нашей республике. Российские предприниматели изучили текущее состояние кыргызстанского рынка и оценили реальные перспективы продвижения своей продукции. Представители Торгпредства подробно ответили на вопросы о поиске надежных партнеров и специфике работы в условиях современного ЕАЭС.

Центральной частью миссии стала серия адресных B2B-переговоров, организованных для российских компаний с ключевыми игроками рынка Кыргызстана. Так, машиностроители из Иванова провели прямые встречи с руководством крупнейших горнодобывающих предприятий республики. В это же время производители геоматериалов обсуждали конкретные графики поставок для реализации масштабных проектов в сфере дорожной инфраструктуры страны.

Для тех, кто заинтересован в установлении прямых контактов с российскими производителями, в Торговом представительстве продолжает работать горячая линия по номеру +996 312 59 20 93. Итоги визита еще раз подтвердили, что промышленная кооперация между регионами России и Кыргызстаном выходит на качественно новый уровень, предлагая рынку не просто товары, а готовые инженерные решения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457063
Теги:
бизнес, инвестиции, Россия, Кыргызстан, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  