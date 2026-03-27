Ивановские промышленники привезли в Кыргызстан спецтехнику и медтехнологии

С 24 по 26 марта в Кыргызстане завершился масштабный деловой визит делегации малого и среднего бизнеса из Ивановской области РФ. Бизнес-миссия была организована региональным Центром развития предпринимательства и поддержки экспорта при активном содействии Торгового представительства России в КР. Российский десант представил в Бишкеке сразу несколько высокотехнологичных отраслей, которые могут стать серьезной альтернативой западным брендам на нашем рынке.

Особое внимание привлекли гидравлические экскаваторы и мощное горное оборудование от компании "МК КРАНЭКС". Эти машины уже зарекомендовали себя как надежный ответ ведущим мировым производителям в тяжелой промышленности. Не меньший интерес у местных строителей вызвали инновационные геосинтетические материалы фирмы "УльтраСтаб", которые незаменимы при укреплении дорожных покрытий и аэродромных полос. Также в рамках визита свои разработки представили производители современных клеевых составов Umacoll и создатели ортопедических изделий из материала Memory Foam, предназначенных для спортивной медицины.

Программа визита началась в Торгпредстве, где ивановские экспортеры получили полную раскладку по особенностям ведения бизнеса в нашей республике. Российские предприниматели изучили текущее состояние кыргызстанского рынка и оценили реальные перспективы продвижения своей продукции. Представители Торгпредства подробно ответили на вопросы о поиске надежных партнеров и специфике работы в условиях современного ЕАЭС.

Центральной частью миссии стала серия адресных B2B-переговоров, организованных для российских компаний с ключевыми игроками рынка Кыргызстана. Так, машиностроители из Иванова провели прямые встречи с руководством крупнейших горнодобывающих предприятий республики. В это же время производители геоматериалов обсуждали конкретные графики поставок для реализации масштабных проектов в сфере дорожной инфраструктуры страны.

Для тех, кто заинтересован в установлении прямых контактов с российскими производителями, в Торговом представительстве продолжает работать горячая линия по номеру +996 312 59 20 93. Итоги визита еще раз подтвердили, что промышленная кооперация между регионами России и Кыргызстаном выходит на качественно новый уровень, предлагая рынку не просто товары, а готовые инженерные решения.