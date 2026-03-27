Парламентская Ассамблея ОДКБ выступила с резким осуждением ударов по Ирану

- Светлана Лаптева
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности принял официальное заявление в связи с опасным обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран. В документе выражена глубокая озабоченность резкой эскалацией напряженности, вызванной провокационными действиями внерегиональных сил. Парламентарии стран - участниц организации подчеркнули, что военные удары по территории Ирана и попытки дестабилизации ситуации в регионе создают прямую и серьезную угрозу международному миру и безопасности.

В своем обращении Совет ПА ОДКБ акцентировал внимание на абсолютной недопустимости применения силы или угроз в отношении суверенных государств. "Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН", - говорится в тексте принятого документа. Парламентарии призвали все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и немедленно отказаться от любых шагов, способных окончательно взорвать ситуацию в регионе.

Особое место в заявлении уделено роли мирового сообщества в локализации конфликта. Совет ПА ОДКБ официально обратился к Организации Объединенных Наций и Совету Безопасности ООН с призывом принять безотлагательные меры для противодействия подрыву основ глобальной безопасности. В документе четко прописана необходимость обеспечения суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Члены Ассамблеи выразили полную солидарность с правительством и народом Исламской Республики, а также заявили об их поддержке в этот сложный период.

Завершая свое обращение, парламентарии выразили искренние соболезнования семьям погибших в результате последних военных ударов. По мнению авторов Заявления, возобновление конструктивного диалога является единственным законным путем выхода из кризиса. Позиция ОДКБ остается неизменной - стабильность на Ближнем Востоке возможна только при полном соблюдении Устава ООН и уважении национальных границ суверенных государств.


Иран, ОДКБ
