Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Хвича Кварацхелия станет новым капитаном сборной Грузии

182  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Полузащитник Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии по футболу. Вице-капитаном команды станет Отар Китеишвили, представляющий австрийский клуб "Штурм". Действующий капитан и рекордсмен сборной по числу проведенных матчей Гурам Кашия официально объявил, что завершит карьеру в национальной команде 2 июня после товарищеской встречи против сборной Румынии.

В свои 25 лет Кварацхелия уже провел за сборную 47 матчей и забил 20 голов, включая успешное участие в чемпионате Европы 2024 года. В его клубном послужном списке значатся выступления за российские "Рубин" и "Локомотив", в составе последнего он стал обладателем Кубка России в сезоне-2018/19. Кроме того, Хвича выигрывал чемпионат Италии с "Наполи", а в составе "Пари Сен-Жермен" собрал внушительную коллекцию трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Назначение Кварацхелии на капитанскую роль открывает новую главу в истории сборной Грузии. Ожидается, что лидерство главной звезды страны станет ключевым фактором в подготовке команды к предстоящим международным турнирам и поможет закрепить успех, достигнутый на последнем европейском первенстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457097
Теги:
Грузия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  