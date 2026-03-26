Хвича Кварацхелия станет новым капитаном сборной Грузии

Полузащитник Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии по футболу. Вице-капитаном команды станет Отар Китеишвили, представляющий австрийский клуб "Штурм". Действующий капитан и рекордсмен сборной по числу проведенных матчей Гурам Кашия официально объявил, что завершит карьеру в национальной команде 2 июня после товарищеской встречи против сборной Румынии.

В свои 25 лет Кварацхелия уже провел за сборную 47 матчей и забил 20 голов, включая успешное участие в чемпионате Европы 2024 года. В его клубном послужном списке значатся выступления за российские "Рубин" и "Локомотив", в составе последнего он стал обладателем Кубка России в сезоне-2018/19. Кроме того, Хвича выигрывал чемпионат Италии с "Наполи", а в составе "Пари Сен-Жермен" собрал внушительную коллекцию трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Назначение Кварацхелии на капитанскую роль открывает новую главу в истории сборной Грузии. Ожидается, что лидерство главной звезды страны станет ключевым фактором в подготовке команды к предстоящим международным турнирам и поможет закрепить успех, достигнутый на последнем европейском первенстве.