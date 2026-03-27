Выдавал себя за сотрудника ГКНБ. Задержан гражданин Азербайджана

ГКНБ КР задержал гражданина Азербайджана А.С. подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мужчина представлялся сотрудником органов нацбезопасности, входил в доверие и под различными предлогами получал деньги от граждан.

Так, одна из заявительниц сообщила, что А.С. представившись сотрудником ГКНБ, пообещал помочь оправдать её сына, находящегося под стражей в СИЗО №1. В результате он завладел 24 100 долларами и 100 тысячами сомов.

Кроме того, другой заявитель рассказал, что в сентябре 2025 года подозреваемый под предлогом организации трудоустройства граждан Вьетнама получил 14 000 долларов.

После получения денег он не выполнил обещания и скрылся, не возвращая средства.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС ГКНБ,

ГКНБ просит граждан, пострадавших от действий задержанного обратиться в дежурную службу Главного управления спецслужбы по Бишкеку по телефону 0312 88 83 52.


Азербайджан, ГКНБ, задержание, мошенничество, деньги
Сейчас читают
