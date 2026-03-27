Coca-Cola планирует расширение производства в Кыргызстане

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров посетил завод Coca‑Cola Bishkek Bottlers.

По данным ведомства, в ходе визита он ознакомился с производственными мощностями предприятия. Стороны обсудили текущие результаты работы компании, а также перспективы развития и расширения инвестиций в экономику страны.

Представители компании сообщили, что завод работает на рынке Кыргызстана с 1996 года. За это время в развитие производства, создание рабочих мест и налоговые отчисления инвестировано более 113 млн долларов. В 2026 году предприятие отмечает 30-летие со дня запуска.

Особое внимание уделено планам по расширению производственных мощностей, модернизации оборудования и развитию инфраструктуры. Ожидается, что это позволит увеличить объемы производства и усилить вклад компании в экономику.

Также обсуждены меры государственной поддержки инвестиционных проектов, включая механизмы стимулирования для повышения инвестиционной привлекательности и ускорения реализации инициатив.

В Национальном агентстве отметили, что окажут содействие компании в получении преференций в рамках действующих механизмов.

Равшанбек Сабиров подчеркнул важность партнерства с крупными инвесторами и отметил вклад компании в социально-экономическое развитие страны.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.


