Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

В Джалал-Абаде пресекли деятельность сторонников "Йакын-Инкар"

183  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Девять членов религиозно-экстремистской организации "Йакын-Инкар" в Токтогульском районе Джалал-Абадской области отказались от участия в движении. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По данным ведомства, 27 марта 2026 года с ними проведено разъяснительно-профилактическое мероприятие с участием представителей официального духовенства. Участникам разъяснили недопустимость религиозного раскола, важность общественного согласия и необходимость следования традиционному исламу на основе ханафитского мазхаба и матрудийского вероучения.

В результате бывшие участники движения добровольно отреклись от членства, признали ошибочность своих убеждений и выразили готовность соблюдать законодательство Кыргызской Республики, а также решения Совета улемов и требования ДУМК. Кроме того, они призвали своих сторонников отказаться от идей организации.

В ГКНБ напомнили, что "Йакын-Инкар" запрещена в Кыргызстане с 2017 года.

В настоящее время спецслужба продолжает оперативно-розыскные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в сфере свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений. Также граждан предупредили об уголовной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457232
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, религия, Токтогульский район
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  