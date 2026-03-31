В Джалал-Абаде пресекли деятельность сторонников "Йакын-Инкар"

Девять членов религиозно-экстремистской организации "Йакын-Инкар" в Токтогульском районе Джалал-Абадской области отказались от участия в движении. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По данным ведомства, 27 марта 2026 года с ними проведено разъяснительно-профилактическое мероприятие с участием представителей официального духовенства. Участникам разъяснили недопустимость религиозного раскола, важность общественного согласия и необходимость следования традиционному исламу на основе ханафитского мазхаба и матрудийского вероучения.

В результате бывшие участники движения добровольно отреклись от членства, признали ошибочность своих убеждений и выразили готовность соблюдать законодательство Кыргызской Республики, а также решения Совета улемов и требования ДУМК. Кроме того, они призвали своих сторонников отказаться от идей организации.

В ГКНБ напомнили, что "Йакын-Инкар" запрещена в Кыргызстане с 2017 года.

В настоящее время спецслужба продолжает оперативно-розыскные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в сфере свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений. Также граждан предупредили об уголовной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность.