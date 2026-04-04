Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

"Фондовый рынок должен работать для населения, а не только для бизнеса"

1113  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках презентации запуска цифровой биржевой торговли драгоценными металлами председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи Талантбек Омуралиев рассказал VB.KG о принципах работы нового механизма, его роли в развитии фондового рынка, расширении инвестиционных инструментов и возможностях для граждан инвестировать в золото и другие активы через биржу.

"Наша стратегическая задача - последовательно увеличивать капитализацию фондового рынка по отношению к валовому внутреннему продукту. Если на начальном этапе этот показатель находился на уровне около 7%, то сегодня мы ориентируемся как минимум на 30%. В долгосрочной перспективе важно приблизиться к показателям развитых стран, где капитализация фондового рынка, как правило, сопоставима с ВВП.

Это не просто формальный индикатор. Рост капитализации означает приток инвестиций в экономику. Чем выше инвестиционная активность, тем быстрее развивается бизнес, увеличивается объем производства, растет ВВП, а вместе с ним доходы и уровень жизни населения.

Фондовая биржа в этой системе выступает ключевым инфраструктурным элементом. Ее задача упростить механизм привлечения инвестиций и сделать его более доступным как для бизнеса, так и для населения. Сегодня многие процессы в экономике устроены достаточно сложно и не всегда эффективно с точки зрения инвестора.

Если взять в качестве примера строительный сектор, то сейчас компании привлекают финансирование в основном через продажу квартир или квадратных метров на ранних этапах строительства. Для инвестора это означает необходимость вложения значительных средств и принятие на себя повышенных рисков. При развитом фондовом рынке аналогичные проекты могли бы финансироваться через выпуск ценных бумаг, стоимость которых, к примеру, привязана к квадратному метру. Тогда инвестор смог бы входить в проект с меньшими суммами и при необходимости выходить из него через биржу, продавая бумаги.

На сегодняшний день таких инструментов на рынке недостаточно, поэтому население традиционно выбирает привычные формы вложений - недвижимость, скот, автомобили, золото. Это понятные активы, но они часто менее ликвидны и требуют дополнительных затрат.

Наша задача сформировать альтернативу: создать инструменты, которые будут более гибкими, доступными и прозрачными. Именно в этом контексте был запущен механизм биржевой торговли золотом.

Фактически речь идет о том, что инвестор получает возможность покупать и продавать золото дистанционно - через биржевую инфраструктуру, используя компьютер или мобильное приложение. Это снимает необходимость физического посещения точек продаж и упрощает сам процесс инвестирования.

На первом этапе доступ к торгам получают профессиональные участники: банки, брокерские компании и юридические лица. Это стандартная практика для запуска новых инструментов, поскольку необходимо обеспечить корректную работу системы и интеграцию всех процессов.

Далее, по мере подключения банков и брокеров, данный инструмент будет выведен в мобильные приложения. После этого он станет доступен для широкой аудитории фактически для любого гражданина, у которого есть смартфон.

Мы рассматриваем этот проект как пилотный с точки зрения цифровизации инвестиционных инструментов. В дальнейшем по аналогичному принципу планируется перевести на биржевую площадку и операции с государственными ценными бумагами. Это позволит гражданам покупать и продавать их напрямую через мобильные сервисы, чего сегодня на рынке фактически нет.

Если говорить о самом механизме обращения золота, важно понимать, что производителем выступает "Кыргызалтын". Компания берет на себя обязательства как по продаже, так и по обратному выкупу золота. Это ключевой элемент системы, поскольку он снижает риски для инвесторов и обеспечивает ликвидность инструмента возможность в любой момент выйти из актива.

После покупки инвестор может выбрать: оставить золото в хранилище или забрать его физически. Однако мировой опыт показывает, что инвестиционное золото, как правило, не перемещается. Оно хранится в специализированных хранилищах, а на рынке происходит смена права собственности.

Это связано с тем, что физическое перемещение золота влечет дополнительные расходы на транспортировку, хранение и, самое главное, на экспертизу. При повторной продаже необходимо подтверждать качество металла, что требует времени и средств.

Когда же золото остается в хранилище, все эти издержки отсутствуют. Сделки происходят быстрее и по максимально приближенной к рыночной цене. По сути, меняется только собственник актива, а само золото остается на месте. Это можно сравнить с недвижимостью: объект не перемещается, меняется только право собственности.

Фондовая биржа в данной системе отвечает за прозрачность торгов, корректность сделок и проведение расчетов. Мы гарантируем, что сделка будет исполнена, оплата пройдет, а права собственности будут корректно учтены.

Качество золота, в свою очередь, подтверждается производителем. "Кыргызалтын" обладает международной сертификацией Good Delivery, признанной на глобальном уровне. Это означает, что золото соответствует высоким стандартам качества и может свободно обращаться на международных рынках.

В целом наша задача не ограничиваться одним инструментом, а последовательно расширять линейку доступных решений. Чем больше таких инструментов будет на рынке, тем выше будет инвестиционная активность и тем больше возможностей появится у граждан вкладывать средства в экономику страны через прозрачные и понятные механизмы", - пояснил Талантбек Омуралиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457383
Теги:
золото, инвестиции, Кыргызстан, экономика, Биржа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  