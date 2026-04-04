"Фондовый рынок должен работать для населения, а не только для бизнеса"

В рамках презентации запуска цифровой биржевой торговли драгоценными металлами председатель совета директоров Кыргызской фондовой биржи Талантбек Омуралиев рассказал VB.KG о принципах работы нового механизма, его роли в развитии фондового рынка, расширении инвестиционных инструментов и возможностях для граждан инвестировать в золото и другие активы через биржу.

"Наша стратегическая задача - последовательно увеличивать капитализацию фондового рынка по отношению к валовому внутреннему продукту. Если на начальном этапе этот показатель находился на уровне около 7%, то сегодня мы ориентируемся как минимум на 30%. В долгосрочной перспективе важно приблизиться к показателям развитых стран, где капитализация фондового рынка, как правило, сопоставима с ВВП.

Это не просто формальный индикатор. Рост капитализации означает приток инвестиций в экономику. Чем выше инвестиционная активность, тем быстрее развивается бизнес, увеличивается объем производства, растет ВВП, а вместе с ним доходы и уровень жизни населения.

Фондовая биржа в этой системе выступает ключевым инфраструктурным элементом. Ее задача упростить механизм привлечения инвестиций и сделать его более доступным как для бизнеса, так и для населения. Сегодня многие процессы в экономике устроены достаточно сложно и не всегда эффективно с точки зрения инвестора.

Если взять в качестве примера строительный сектор, то сейчас компании привлекают финансирование в основном через продажу квартир или квадратных метров на ранних этапах строительства. Для инвестора это означает необходимость вложения значительных средств и принятие на себя повышенных рисков. При развитом фондовом рынке аналогичные проекты могли бы финансироваться через выпуск ценных бумаг, стоимость которых, к примеру, привязана к квадратному метру. Тогда инвестор смог бы входить в проект с меньшими суммами и при необходимости выходить из него через биржу, продавая бумаги.

На сегодняшний день таких инструментов на рынке недостаточно, поэтому население традиционно выбирает привычные формы вложений - недвижимость, скот, автомобили, золото. Это понятные активы, но они часто менее ликвидны и требуют дополнительных затрат.

Наша задача сформировать альтернативу: создать инструменты, которые будут более гибкими, доступными и прозрачными. Именно в этом контексте был запущен механизм биржевой торговли золотом.

Фактически речь идет о том, что инвестор получает возможность покупать и продавать золото дистанционно - через биржевую инфраструктуру, используя компьютер или мобильное приложение. Это снимает необходимость физического посещения точек продаж и упрощает сам процесс инвестирования.

На первом этапе доступ к торгам получают профессиональные участники: банки, брокерские компании и юридические лица. Это стандартная практика для запуска новых инструментов, поскольку необходимо обеспечить корректную работу системы и интеграцию всех процессов.

Далее, по мере подключения банков и брокеров, данный инструмент будет выведен в мобильные приложения. После этого он станет доступен для широкой аудитории фактически для любого гражданина, у которого есть смартфон.

Мы рассматриваем этот проект как пилотный с точки зрения цифровизации инвестиционных инструментов. В дальнейшем по аналогичному принципу планируется перевести на биржевую площадку и операции с государственными ценными бумагами. Это позволит гражданам покупать и продавать их напрямую через мобильные сервисы, чего сегодня на рынке фактически нет.

Если говорить о самом механизме обращения золота, важно понимать, что производителем выступает "Кыргызалтын". Компания берет на себя обязательства как по продаже, так и по обратному выкупу золота. Это ключевой элемент системы, поскольку он снижает риски для инвесторов и обеспечивает ликвидность инструмента возможность в любой момент выйти из актива.

После покупки инвестор может выбрать: оставить золото в хранилище или забрать его физически. Однако мировой опыт показывает, что инвестиционное золото, как правило, не перемещается. Оно хранится в специализированных хранилищах, а на рынке происходит смена права собственности.

Это связано с тем, что физическое перемещение золота влечет дополнительные расходы на транспортировку, хранение и, самое главное, на экспертизу. При повторной продаже необходимо подтверждать качество металла, что требует времени и средств.

Когда же золото остается в хранилище, все эти издержки отсутствуют. Сделки происходят быстрее и по максимально приближенной к рыночной цене. По сути, меняется только собственник актива, а само золото остается на месте. Это можно сравнить с недвижимостью: объект не перемещается, меняется только право собственности.

Фондовая биржа в данной системе отвечает за прозрачность торгов, корректность сделок и проведение расчетов. Мы гарантируем, что сделка будет исполнена, оплата пройдет, а права собственности будут корректно учтены.

Качество золота, в свою очередь, подтверждается производителем. "Кыргызалтын" обладает международной сертификацией Good Delivery, признанной на глобальном уровне. Это означает, что золото соответствует высоким стандартам качества и может свободно обращаться на международных рынках.

В целом наша задача не ограничиваться одним инструментом, а последовательно расширять линейку доступных решений. Чем больше таких инструментов будет на рынке, тем выше будет инвестиционная активность и тем больше возможностей появится у граждан вкладывать средства в экономику страны через прозрачные и понятные механизмы", - пояснил Талантбек Омуралиев.