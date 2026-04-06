МДС: У Кыргызстана есть сильное окно возможностей для инвестиций и торговли

В Кыргызстане возобновилась активность ключевой площадки взаимодействия бизнеса и Жогорку Кенеша КР. На днях состоялось заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага Жогорку Кенеша (Бизнес кенеша). Деловое сообщество связывает много надежд на дальнейшее взаимодействие в рамках Совета.

Заседание прошло под председательством торага ЖК Марлена Маматалиева, первого заместителя торага Медера Алиева, а также с участием председателя комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции Алтынбека Кудайбердиева, депутатов ЖК, руководства профильных государственных органов и бизнес-сообщества.

Аскар Сыдыков, исполнительный директор Международного делового совета, выступил с докладом "Вопросы улучшения деловой среды и инвестиционного климата в Кыргызской Республике: текущая ситуация и будущие возможности".

В настоящее время экономика Кыргызстана, с одной стороны, демонстрирует устойчивый рост, а с другой – усиливаются системные вызовы, связанные с качеством деловой среды и инвестиционного климата.

"Основной сигнал, который сегодня получает внешний и внутренний инвестор, - это не столько про налоговые ставки или отдельные льготы, сколько про качество институтов, предсказуемость правил игры и их единообразное исполнение", - сообщил глава МДС Аскар Сыдыков.

За последние годы позиции Кыргызстана по ряду ключевых международных индикаторов – прежде всего в части верховенства права, восприятия коррупции, доверия к институтам – нередко приобретают тенденцию на снижение. Это напрямую влияет на стоимость капитала для страны, готовность инвесторов заходить в долгосрочные проекты и на поведение самого внутреннего бизнеса. В результате бизнес начинает работать в более коротком горизонте, снижает инвестиционную активность и уходит в защитные стратегии.

При этом у Кыргызстана есть сильное окно возможностей. Страна остается относительно открытой экономикой с гибким предпринимательским сектором, хорошим географическим положением и потенциалом стать региональной площадкой для инвестиций и торговли.

"Но для реализации этого потенциала необходимо перейти от точечных мер поддержки к системному улучшению деловой среды. И здесь ключевая роль принадлежит именно Жогорку Кенешу Кыргызской Республики – как законодательному институту, который также следит за исполнением законов", – сказал глава МДС, предложив два приоритетных направления, которые, по мнению бизнеса, могут дать быстрый и системный эффект.

Первое – это работа с международными рейтингами как управленческим инструментом. Речь не о гонке за рейтингами, а о том, чтобы использовать их как объективную систему координат, отражающую реальные проблемы.

Такие международные индексы, как верховенство права, восприятие коррупции, качество регулирования – фактически показывают, где именно система дает сбой. Предлагается определить приоритетные рейтинги и индикаторы и закрепить их как ориентиры для государственной политики. Улучшение этих показателей – это не абстрактная задача. Это снижение транзакционных издержек бизнеса, повышение доверия и рост инвестиций.

Второе направление – это пересмотр непоследовательных нормативных правовых актов. На сегодняшний день бизнес-среда во многом перегружена нормативным регулированием, которое формировалось фрагментарно и зачастую вразрез с принципами рыночной экономики на протяжении последних лет. Так, в 9 сферах экономической деятельности были созданы условия для полной или частичной государственной монополии.

Бизнес предлагает провести комплексную ревизию нормативных правовых актов, принятых за последние пять лет, на предмет соответствия принципам рыночной экономики, недопущения избыточного государственного вмешательства и соблюдения принципов конкуренции. Цель этой работы – формирование понятной, логичной и предсказуемой нормативной среды. Это особенно важно в текущих условиях, когда конкуренция за инвестиции усиливается на глобальном уровне.

Парламент играет ключевую роль в формировании деловой среды. И сегодня есть возможность усилить эту роль – через более системный подход к оценке законопроектов, учет их влияния на предпринимательскую деятельность и выстраивание регулярного диалога с бизнес-сообществом. Бизнес кенеш может стать площадкой, которая соединяет законодательную инициативу и практику бизнеса, позволяет оперативно выявлять и устранять системные барьеры.

Кроме того, бизнес предлагает создать депутатскую комиссию, которая бы оценила ущерб, понесенный предпринимателями за последние годы в результате необоснованных действий госорганов, и внесла соответствующие предложения по его возмещению.

"Сегодня задача стоит не просто в поддержке бизнеса, а в формировании институциональной среды, в которой бизнесу выгодно расти, инвестировать и работать в долгосрочной перспективе", – заключил Аскар Сыдыков.

МДС разработал проекты предложений по улучшению деловой среды и инвестиционного климата в Кыргызстане. В частности, в целях систематизации взаимодействия Жогорку Кенеша с бизнес-сообществом и повышения эффективности парламентского контроля, комитету Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции предложено ввести практику проведения "предпринимательского часа" на ежемесячной основе, чтобы рассматривать актуальные вопросы деловой среды и инвестиционного климата. А также заслушивать предложения и инициативы бизнес-сообщества с обязательным участием руководителей и уполномоченных представителей профильных государственных органов.

На заседании Бизнес кенеша рассмотрены также пути укрепления государственно-частного диалога и регуляторной политики, применение закона КР "Об отходах производства и потребления", проект поправок в Закон КР "О конкуренции", защита конкурентной среды при размещении электрозарядных станций и другие вопросы.

По итогам заседания ключевые предложения бизнес-сообщества вошли в протокол Совета, который будет реализовываться в установленном порядке.

В дискуссиях приняли участие представители Министерства экономики и торговли КР, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора; Министерства юстиции, Министерства энергетики, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики КР.