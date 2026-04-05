Трамп в матерной форме выдвинул ультиматум Ирану и пообещал им "ад"

- Карыпбай кызы Толгонай
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social предельно жесткий и эмоциональный пост, направленный против Ирана. Используя матерные выражения, глава Белого дома потребовал от Тегерана немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива.

"Во вторник в Иране будет "День электростанций" и "День мостов". Ничего подобного еще не бывало!!! Откройте [гребаный] пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду - просто смотрите! Слава Аллаху", - написал Трамп.

Такая риторика президента США прозвучала на фоне истечения его 48-часового ультиматума Ирану. Трамп фактически пригрозил прямым военным вмешательством и уничтожением ключевых объектов жизнеобеспечения страны. Особый резонанс вызвало упоминание Аллаха в конце сообщения, что эксперты расценивают как агрессивный сарказм в адрес теократического режима Ирана.

Ситуация в регионе накалилась до предела: рынки нефти уже отреагировали на заявления американского лидера резким скачком цен.


Иран, США, Дональд Трамп
