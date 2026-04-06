ГКНБ КР задержал мужчину, планировавшего выезд в зону боевых действий

Задержан подозреваемый в связях с международными террористическими организациями. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По данным ведомства, 1 апреля в рамках контртеррористических мероприятий был установлен и задержан гражданин Ю.В.

Задержанный является сторонником идеологии террористических организаций и идеи создания так называемого "халифата" на территории Центральной Азии. По информации ГКНБ, во время пребывания на заработках за рубежом мужчина попал под влияние представителей международных террористических структур, причастных к финансированию террористической деятельности.

Подозреваемый планировал выезд в одну из зон боевых действий за границей с целью присоединиться к лидеру международной террористической организации, ранее причастному к резонансным атакам в странах СНГ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ напоминает, что участие в деятельности террористических организаций, а также их финансирование влечёт уголовную ответственность.