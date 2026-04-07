США и Иран ведут переговоры о 45-дневном перемирии

Вашингтон и Тегеран при посредничестве ряда региональных игроков обсуждают условия возможного прекращения огня сроком на 45 дней. Как сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники, это соглашение рассматривается как последняя возможность остановить полномасштабную войну и избежать катастрофической эскалации.

Несмотря на интенсивность контактов, собеседники издания скептически оценивают шансы на успех в ближайшие двое суток. Ситуация осложняется тем, что администрация Дональда Трампа уже подготовила план массированных атак по энергетической инфраструктуре Ирана. Ожидается, что в случае реализации этого сценария Тегеран нанесет ответные удары по нефтяным и газовым объектам стран Персидского залива.

Последнее предупреждение Вашингтона

Президент США Дональд Трамп фактически установил временные рамки для принятия решения. Вечером 5 апреля он опубликовал лаконичное сообщение с указанием времени - вторник, 20:00 по восточному времени (06:00 среды по времени Бишкека). Ранее американский лидер в резкой форме потребовал от иранского руководства пойти на сделку и разблокировать Ормузский пролив, пригрозив в противном случае "адскими последствиями".

По данным источников, Трамп временно продлил срок ультиматума, чтобы дать дипломатии последний шанс.

Посредники и формат диалога

В переговорном процессе задействованы представители Турции, Египта и Пакистана. Прямое взаимодействие осуществляется через переписку между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Сообщается, что за последние несколько дней Вашингтон направил Тегерану ряд конкретных предложений по деэскалации, однако на текущий момент иранская сторона не приняла ни одно из них.