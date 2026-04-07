Тегеран передал ответ на мирные предложения США через Пакистан

Иран направил официальный ответ на американские инициативы по урегулированию текущего конфликта. Посредником в переговорах выступил Исламабад, сообщает агентство IRNA.

В Тегеране подчеркнули, что не рассматривают вариант временного перемирия. Позиция исламской республики остается жесткой: конфликт должен быть полностью прекращен, а ключевым условием сделки является снятие экономических санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил факт прямых переговоров и выразил надежду на подписание соглашения уже к ближайшему вторнику. При этом американский лидер в резкой форме потребовал от иранской стороны обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив, пригрозив масштабными ударами в случае отказа.

По информации агентства Reuters, обсуждаемый план предполагает отказ Ирана от ядерных разработок в обмен на размораживание зарубежных активов и ослабление санкционного давления. Детали документа обсуждались в ходе ночных переговоров начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.