Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

Тегеран передал ответ на мирные предложения США через Пакистан

244  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Иран направил официальный ответ на американские инициативы по урегулированию текущего конфликта. Посредником в переговорах выступил Исламабад, сообщает агентство IRNA.

В Тегеране подчеркнули, что не рассматривают вариант временного перемирия. Позиция исламской республики остается жесткой: конфликт должен быть полностью прекращен, а ключевым условием сделки является снятие экономических санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил факт прямых переговоров и выразил надежду на подписание соглашения уже к ближайшему вторнику. При этом американский лидер в резкой форме потребовал от иранской стороны обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив, пригрозив масштабными ударами в случае отказа.

По информации агентства Reuters, обсуждаемый план предполагает отказ Ирана от ядерных разработок в обмен на размораживание зарубежных активов и ослабление санкционного давления. Детали документа обсуждались в ходе ночных переговоров начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457453
Теги:
Иран, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  