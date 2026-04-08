Иран и Оман введут плату за проход судов через Ормузский пролив

Иран и Оман намерены взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, во время двухнедельного перемирия. Об этом сообщает Associated Press. Собранные средства, по информации источника, направят на реконструкцию.

Как сообщает CNN со ссылкой на данные морского слежения, сейчас через пролив проходит только около 5% от объема судоходства до начала боевых действий. По информации телеканала, Иран запрашивает до $2 млн за проход одного судна. Оплачивал ли кто-либо из судовладельцев этот сбор, неизвестно.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное прекращение огня в конфликте с Ираном. По его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель мирная сделка будет окончательно оформлена.

Источник: Коммерсантъ


