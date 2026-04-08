Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Иран временно открывает Ормузский пролив для судоходства

132  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Ирана объявили о решении временно восстановить судоходство через Ормузский пролив. Свободный проход для гражданских и торговых судов открывается сроком на две недели.

Официальное заявление по этому поводу сделал министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что безопасный транзит будет обеспечен при тесном взаимодействии с вооруженными силами страны, однако перевозчикам следует учитывать определенные технические ограничения, действующие в текущий период.

Данный шаг стал ответом на недавнюю инициативу президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер выразил готовность приостановить нанесение ударов по иранским объектам на аналогичный двухнедельный срок, подчеркнув при этом необходимость взаимного соблюдения режима прекращения огня.

На фоне смягчения риторики Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил намерение начать прямые консультации с Вашингтоном. Встреча делегаций запланирована на 10 апреля и пройдет в Исламабаде (Пакистан).

Международные эксперты полагают, что разблокировка ключевой морской артерии региона не только снизит градус геополитической напряженности, но и окажет позитивное влияние на глобальный рынок морских перевозок и энергетическую безопасность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457527
Теги:
Иран, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  