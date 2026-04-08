Иран временно открывает Ормузский пролив для судоходства

Власти Ирана объявили о решении временно восстановить судоходство через Ормузский пролив. Свободный проход для гражданских и торговых судов открывается сроком на две недели.

Официальное заявление по этому поводу сделал министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что безопасный транзит будет обеспечен при тесном взаимодействии с вооруженными силами страны, однако перевозчикам следует учитывать определенные технические ограничения, действующие в текущий период.

Данный шаг стал ответом на недавнюю инициативу президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер выразил готовность приостановить нанесение ударов по иранским объектам на аналогичный двухнедельный срок, подчеркнув при этом необходимость взаимного соблюдения режима прекращения огня.

На фоне смягчения риторики Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил намерение начать прямые консультации с Вашингтоном. Встреча делегаций запланирована на 10 апреля и пройдет в Исламабаде (Пакистан).

Международные эксперты полагают, что разблокировка ключевой морской артерии региона не только снизит градус геополитической напряженности, но и окажет позитивное влияние на глобальный рынок морских перевозок и энергетическую безопасность.