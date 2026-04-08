Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Бывшим сторонникам "Йакын Инкар" напомнили о традиционном исламе

226  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области 7–8 апреля 2026 года ГКНБ совместно с представителями официального мусульманского духовенства провёл разъяснительно-профилактическое мероприятие. В нём приняли участие более 80 человек, ранее отказавшихся от идеологии религиозно-экстремистского течения "Йакын Инкар".

По данным ведомства, участникам разъяснили необходимость недопущения раскола среди верующих, а также важность следования нормам традиционного ислама, ханафитского мазхаба и матрудийского вероучения. Особый акцент был сделан на соблюдении требований Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Мероприятие носило профилактический характер и было направлено на укрепление религиозной стабильности и предупреждение распространения радикальных взглядов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457534
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, религия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  