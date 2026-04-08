Бывшим сторонникам "Йакын Инкар" напомнили о традиционном исламе

В Иссык-Кульской области 7–8 апреля 2026 года ГКНБ совместно с представителями официального мусульманского духовенства провёл разъяснительно-профилактическое мероприятие. В нём приняли участие более 80 человек, ранее отказавшихся от идеологии религиозно-экстремистского течения "Йакын Инкар".

По данным ведомства, участникам разъяснили необходимость недопущения раскола среди верующих, а также важность следования нормам традиционного ислама, ханафитского мазхаба и матрудийского вероучения. Особый акцент был сделан на соблюдении требований Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Мероприятие носило профилактический характер и было направлено на укрепление религиозной стабильности и предупреждение распространения радикальных взглядов.